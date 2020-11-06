Hardloperstips om met smoesjes om te gaan – en ze te verslaan

"Heb je het over pijn, dan heb je mogelijk te maken met een blessure", zegt Bennett. "Dus ja, misschien moet je dan even niet hardlopen. Maar geen nood: je bent zo'n goede hardloper dat je aan meer kunt werken om in vorm te komen. Gefeliciteerd! Kijk daarom eerst naar hoe je geblesseerd bent geraakt. Zijn je heupspieren wel sterk genoeg? Doe je krachttraining voor je core, en de spieren die je knieën stabiel houden, zoals je dijspieren? Het hoeft niet veel moeite te kosten — even planken, achterwaartse lunges doen — maar hieraan werken kan bijdragen aan je gezondheid."



Door dergelijke obstakels te overwinnen kom je er misschien achter dat doorzetten als je niet verder kunt toch het mooie is van hardlopen.



"Soms gaat je run voor geen meter", zegt Bennett. "Misschien heb je net ruzie gehad met je moeder. Misschien heb je slecht geslapen. Maar als je je run afmaakt, al is het maar tot het eind van de straat, dan kun je toch zeggen: 'Ik heb het gedaan. Ik heb doorgezet. Ik heb iets over mezelf geleerd.' En dat gevoel maakt dat je het nog een keer probeert. Je hebt dat nodig om, als je 's avonds naar bed gaat, toch hoop te houden op een nieuwe overwinning. Met een run kan dat."



Ga je dus de volgende keer hardlopen, visualiseer dan coach Bennett op je schouder(s) en laat die smoezen lekker voor wat ze zijn.