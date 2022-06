Het gebeurt maar heel zelden dat een uitzonderlijk ongeluk uitgroeit tot het hoogtepunt van je leven. Maar voor professioneel CrossFit-atleet en Nike atleet Logan Aldridge was het verlies van zijn linkerarm op een wakeboard — toen hij 13 was — niet alleen het beste wat hem ooit is overkomen, het was ook de basis van zijn doel: iedereen helpen zelfvertrouwen te krijgen. Als start van seizoen 9 van Trained praat de medeoprichter van het bedrijf voor aangepaste uitrustingen All Things Adaptive en trainingsdirecteur bij de Adaptive Training Company met de nieuwe presentator Jaclyn Byrer over de mentale en fysieke reis die hem heeft geholpen de op drie na fitste man met één arm te worden. Hij praat ook over de vier woorden die zijn moeder uitsprak en die zijn perspectief veranderden, over zijn spottende gevoel voor humor waardoor hij altijd een glimlach op zijn gezicht heeft, en over de vijfsecondenregel die hij altijd naleeft om in actie te komen. Ongeacht je lichaam, vaardigheden of sport, kunnen zijn inzicht en verlangen om alles uit te proberen ons allemaal helpen onze doelen te bereiken, één rep tegelijk.