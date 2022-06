Hoe en waarom je een warming-up moet doen voor een work-out

Het risico van te weinig tijd nemen

Je kunt je bedenkingen hebben bij het idee om je work-out met een paar minuten te verlengen als je toch al nauwelijks tijd hebt voor de work-out zelf. Maar het is beter dan aan kracht te verliezen of je door stijve spieren of kramp heen te worstelen, wat tot spierverrekkingen of extreme stijfheid kan leiden. Dit kan allemaal gebeuren als je geen warming-up doet, vertelt Michele Olson, PhD, senior klinisch professor in sportwetenschappen aan het Huntingdon College in Montgomery, Alabama, en een erkend specialist op het gebied van kracht- en conditietraining.



Dat komt omdat "al je weefsels en organen, waaronder je spieren en hart, meer bloed met zuurstof en voedingsstoffen nodig hebben om goed te kunnen functioneren tijdens een work-out", aldus Michele. Doordat je met een warming-up meer zuurstof aanvoert, voorkom je tevens dat je duizelig wordt en dat je hart gaat overslaan, vertelt ze. (Dit laatste hoeft niet per se abnormaal te zijn, aldus Olson, maar het is op lange termijn niet goed voor je hart.)



En wat al net zo vervelend is: "Trainen met stijve spieren kan je uitlijning verstoren, wat leidt tot een verminderde motorische controle van je grootste spieren", legt David Reavy, deskundige op het gebied van prestatietherapie en oprichter van React Physical Therapy in Chicago uit. Bij mensen die de hele dag aan een bureau zitten zie je vaak dat de buigspieren van de heupen stijf zijn, zo vertelt hij, waadoor je een voorover gekanteld bekken kunt krijgen. Daardoor worden je buik- en bilspieren tijdens runs en lifts uitgeschakeld, wat al die inspanningen minder effectief maakt.