Wat een positieve mindset hebben echt kan doen

In een groep van bijna 230.000 mensen bleek de optimistischer ingestelde groep een lager risico te hebben op ernstige hart- en vaatziekten, volgens een onderzoek dat in het tijdschrift Cardiology is gepubliceerd. Een recente studie onder 13.000 personen vanuit Harvard toonde bovendien aan dat wie hoopvol leefde, fysiek gezonder was en gezondere gewoontes had. Daarnaast hadden hoopvolle mensen meer sociale steun en deden ze het op psychologisch en sociaal vlak beter.



Als je weg wilt klikken omdat je denkt dat dit alleen geldt voor wie van nature al vrolijk is, weet dan dat een positieve mindset een keuze kan zijn.



"Optimisme is aan te leren; we kunnen optimistischer leren denken", aldus Elaine Fox, PhD, hoogleraar psychologie en affactieve neurowetenschappen aan de Oxford University en auteur van 'Rainy Brain, Sunny Brain'. De eerste stap van negatief naar positief denken is ontdekken waarom je hersenen automatisch naar het één of het ander neigen.