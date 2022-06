De negen grootste voordelen van hardlopen

Hardlopen kan de hoeveelheid visceraal vet verminderen, oftewel het vet dat diep in de buik ligt opgeslagen. Een beetje buikvet is gezond (en is afhankelijk van je leeftijd en geslacht), maar te veel visceraal vet wordt geassocieerd met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. En natuurlijk, je kunt dagen achter elkaar een paar honderd crunches of planks doen, maar hoewel de spieren in je core trainen veel voordelen heeft, helpt het niet per se om buikvet te verbranden.

Hardlopen is daarentegen een uitstekende manier om calorieën te verbranden en je vetpercentage terug te dringen, met name ter hoogte van je buik. In een literatuuronderzoek, gepubliceerd in 2013, werd zelfs geconcludeerd dat aerobe oefeningen van gemiddelde tot hoge intensiteit (zoals hardlopen) de 'grootste potentie' hebben om buikvet te doen afnemen.