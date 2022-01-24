Zeven voordelen van hardlopen in de ochtend

Hardlopen biedt veel goed gedocumenteerde gezondheidsvoordelen, zoals calorieën verbranden, je cardiorespiratoire conditie verbeteren, uithoudingsvermogen ontwikkelen en de gezondheid van je hart een boost geven.

En wat nog meer? Je hardlooproutine kan zelfs bijdragen aan een langer leven. Onderzoeken suggereren dat hardlopers 25 tot 40% minder risico lopen op vervroegd overlijden en gemiddeld drie jaar langer leven dan niet-hardlopers.

Maar heb je jezelf ooit afgevraagd of er een optimaal tijdstip is om te hardlopen? Veel mensen lopen na het werk of in de middag, omdat dat beter in hun schema past. Maar aan het begin van de dag lopen kan je een aantal voordelen opleveren. Zo zijn de voordelen van in de ochtend hardlopen substantieel genoeg om je te kunnen inspireren je schoenen bij dag en dauw aan te trekken en daar een routine van te maken.