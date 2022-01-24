Zeven voordelen van hardlopen in de ochtend

7 voordelen van een run in de ochtend
Sporten & activiteiten
Joggen in de vroege ochtend geeft niet alleen je animo om te sporten een boost, maar kan ook veel verrassende voordelen opleveren.
Hardlopen biedt veel goed gedocumenteerde gezondheidsvoordelen, zoals calorieën verbranden, je cardiorespiratoire conditie verbeteren, uithoudingsvermogen ontwikkelen en de gezondheid van je hart een boost geven.
En wat nog meer? Je hardlooproutine kan zelfs bijdragen aan een langer leven. Onderzoeken suggereren dat hardlopers 25 tot 40% minder risico lopen op vervroegd overlijden en gemiddeld drie jaar langer leven dan niet-hardlopers.
Maar heb je jezelf ooit afgevraagd of er een optimaal tijdstip is om te hardlopen? Veel mensen lopen na het werk of in de middag, omdat dat beter in hun schema past. Maar aan het begin van de dag lopen kan je een aantal voordelen opleveren. Zo zijn de voordelen van in de ochtend hardlopen substantieel genoeg om je te kunnen inspireren je schoenen bij dag en dauw aan te trekken en daar een routine van te maken.
7 voordelen van een run in de ochtend
Veel mensen genieten van de rust en stilte van een ochtendrun. In de zomer kan hardlopen, voordat de temperatuur de hoogte in schiet, je work-out ook een stuk comfortabeler maken. En een ochtendrun kan ertoe bijdragen dat je de dag begint met een gevoel van voldoening. Een vroege trainingssessie heeft ook de volgende extra voordelen voor hardlopers.
1.Het verbetert de voorbereiding op wedstrijden
Als je traint voor een wedstrijd, is je kans op succes groter als je de omstandigheden van de wedstrijd nabootst tijdens je training.
Wedstrijden vinden vaak plaats in de ochtend, vooral langeafstandsraces zoals de marathon of halve marathon. Dus hoe vaker je lichaam wordt getraind om de beste prestaties in de ochtend te leveren, hoe makkelijker het wordt om goed te presteren op de wedstrijddag. Je lichaam past zich aan het vroeg opstaan en hardlopen of joggen aan als je regelmatig vroeg in de ochtend op pad gaat.
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2.Het stimuleert zelfzorg
Als je 's ochtend meteen gaat hardlopen, zet je je eigen gezondheid en welzijn op de eerste plaats. Door je eigen behoeften prioriteit te geven, doe je aan zelfzorg. Volgens de National Institutes of Mental Health kan goed voor jezelf zorgen je helpen om te gaan met stress, je risico op ziekte te verlagen en je energieniveau te verhogen. En als je eerst goed voor jezelf zorgt, merk je misschien dat je gedurende de dag ook beter voor anderen kunt zorgen, zoals gezinsleden, collega's of vrienden.
3.Het kan consistentie en inzet bevorderen
Sommige mensen houden dagelijks hardlopen heel goed vol, ongeacht het moment van de dag. Maar anderen bedenken redenen om runs uit te stellen of zelfs over te slaan naarmate de dag vordert.
Afleidingen kunnen je animo op elk moment van de dag in de weg staan, maar waarschijnlijk heb je overdag ook meer werk te doen of andere taken waardoor je niet aan een work-out toekomt. Er is onderzoek dat dit beeld ondersteunt.
Een onderzoek dat in 2020 werd gepubliceerd in Exercise and Sport Sciences Reviews, toonde aan dat een consistente trainingsroutine in de ochtend het energieniveau en, bij mensen met overgewicht, ook gewichtsverlies stimuleert.
4.Het verhoogt de mentale focus en productiviteit
Als je gaat hardlopen voordat je aan je werkdag begint, vergroot je de kans om op je beste prestaties te leveren op je werk. Training in de ochtend kan ervoor zorgen dat je mentaal beter functioneert. Onderzoekers hebben ontdekt dat je in de twee uur na een training waarschijnlijk merkt dat het volgende beter werkt: je geheugen, je vermogen om problemen oplossen, je cognitieve flexibiliteit, verbaal vermogen, besluitvorming en je vermogen om jezelf te beheersen. Door te trainen kun je ook je aandacht beter vasthouden als je moe bent. En onderzoeken hebben ook aangetoond dat de combinatie van training in de ochtend en ontbijt tieners kan helpen beter te presteren in tentamens.
5.Het helpt de slaapkwaliteit te verbeteren
Een work-out in de ochtend kan de slaapkwaliteit bevorderen in vergelijking met work-outs in de middag of avond. De auteurs van een onderzoek uit 2014 dat werd gepubliceerd in Vascular Health and Risk Management concludeerden dat de vroege ochtend de beste tijd zou kunnen zijn voor aerobe training.
Dat wordt door andere onderzoeken ondersteund. Een onderzoek onder oudere volwassenen, gepubliceerd in Sleep Medicine, toonde aan dat work-outs in de ochtend bijzonder nuttig kunnen zijn voor mensen die moeilijk in slaap komen. Een ander onderzoek suggereerde dat zware trainingen in de avond (binnen een uur voor het slapen gaan) de slaap kunnen verstoren.
6.Het kan helpen bloeddruk op peil te houden
Enkele onderzoeken suggereren dat een trainingssessie in de ochtend sommige mensen kan helpen hypertensie (hoge bloeddruk) te bestrijden. De auteurs van het eerder vermelde onderzoek uit 2014 in Vascular Health and Risk Management keken bijvoorbeeld specifiek naar personen met een diagnose van pre-hypertensie. Ze ontdekten dat de betere slaap van personen die in de ochtend sporten, de deelnemers aan het onderzoek hielp hun bloeddruk te verlagen in de avond, wat suggereert dat het een herstellend fysiologisch proces bevordert.
7.Het kan gewichtsbeheersing verbeteren
Hardlopen of joggen op elk moment van de dag helpt calorieën verbranden, de hoeveelheid lichaamsvet verminderen, de lichaamssamenstelling verbeteren en bij afvallen. Volgens de American Council on Exercise kan een persoon van 68 kilo ongeveer 362 calorieën verbranden tijdens een run van 40 minuten met een tempo van 8 minuten per kilometer. Als diezelfde persoon 5,5 minuut over een kilometer doet, worden er 521 calorieën verbrand, wat oploopt tot maar liefst 725 calorieën bij 4 minuten per kilometer. Als je dat combineert met een voedzaam en caloriebewust dieet, kan een joggingprogramma je helpen een gezond gewicht te bereiken en te behouden.
Maar training in de ochtend biedt nog meer voordelen. Volgens een onderzoek uit 2016, gepubliceerd in het Journal of Nutrition and Metabolism, kan een ochtendrun na een nacht vasten de vetoxidatie tijdens de training verhogen en je helpen de inname van voedsel te verminderen in de 24 uur na de training.
Veelgestelde vragen over ochtendruns
Zijn er nadelen aan hardlopen in de ochtend?
Terwijl een ochtendrun je op veel manieren kan voorbereiden op succes, zijn er ook een paar nadelen aan een ochtendrun waar je rekening mee moet houden. Als eerste kan het nog donker zijn als je vroeg gaat joggen. Draag reflecterende gear, zodat automobilisten, fietsers en andere verkeersdeelnemers je kunnen zien.
Je lichaam is waarschijnlijk ook minder opgewarmd door activiteit gedurende de dag als je in de ochtend begint met hardlopen. Je bent wellicht hongerig als je voor het ontbijt gaat hardlopen. Daarbij kan een zware hardloop- of jogsessie leiden tot moeheid in de middag.
Moet ik eten voordat ik 's ochtends ga hardlopen?
Experts adviseren vaak vóór een work-out een kleine snack te nuttigen die bestaat uit makkelijk te verteren koolhydraten (zoals ontbijtgranen, pap of een banaan). Maar hou ook rekening met je eigen tolerantie. Experimenteer met verschillende snacks (of helemaal niks) om te ontdekken wat het beste bij je past.
Hoe loop ik in de ochtend als ik geen ochtendmens ben?
Als je geen ochtendmens bent, kan vroeg opstaan om te sporten een echte uitdaging zijn. Maar je kunt dingen doen die vroeg lopen makkelijker maken. Begin met het klaarleggen van je hardloopkleren en hardloopschoenen, voordat je gaat slapen. Op die manier hoef je niet na te denken wat je moet aantrekken als je wakker wordt. Sommige mensen slapen zelfs in hun hardloopkleren.
Ga ook iets eerder naar bed, zodat je voldoende slaap krijgt als je vroeger gaat opstaan. En zorg voor een goede nachtrust. Zet alle schermen 30 minuten voordat je gaat slapen uit, drink later op de dag geen dranken met cafeïne meer en zorg voor een zo koel en comfortabel mogelijke slaapkamer. Het duurt niet lang voordat je ochtendrun een onderdeel is van je gewoonten en routine.