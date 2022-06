Hoe je hitte-uitputting herkent, en wat je er volgens artsen aan kunt doen

Voor we op de tekenen van hittestress ingaan, is het handig om te weten wat de aandoening inhoudt en wat de verschillen zijn met soortgelijke aandoeningen.

Er zijn verschillende hittegerelateerde aandoeningen volgens het CDC. Deze variëren in ernst van mild tot potentieel levensbedreigend. Hitte-uitslag is een voorbeeld van een milde aandoening, die kleine blaren of krampen als gevolg kan hebben en gepaard kan gaan met spierspasmen. Een zonnesteek is de ernstigste hittegerelateerde aandoening. Een zonnesteek kan fataal zijn als er niet direct actie wordt ondernomen.

Qua ernst zit hittestress tussen hitte-uitslag en een zonnesteek in. Je spreekt van hittestress als je lichaam oververhit raakt, zegt Ali Mesiwala, M.D.,, neurochirurg en sportspecialist bij DISC Sports and Spine Center in Newport Beach, Californië.

"Je lichaam moet zich opwarmen in koud weer of afkoelen in warm weer om een normale lichaamstemperatuur te behouden", zegt hij. "Normaal zweet je lichaam als je sport. Door het verdampen van het zweet wordt het lichaam gekoeld. In warme, vochtige omgevingen werkt dit afkoelmechanisme niet goed."

Als je uitgedroogd bent, veel alcohol hebt gedronken of kleding draagt waardoor zweet niet goed kan verdampen (Lees ook: Probeer deze zweetafvoerende kleding), kan het risico op hittestress groter worden, zegt Mesiwala. Zeker als je dan ook nog eens intensief beweegt (denk aan hardlopen of HIIT) bij hoge luchtvochtigheid, moet je goed opletten.

"Als het lichaam in deze omstandigheden de temperatuur niet meer kan reguleren, kan het snel gaan met de verschijnselen. En als ze niet worden behandeld, kan het noodlot toeslaan", zegt hij. Dat is in dit geval een zonnesteek. Omdat hittestress een voorbode van erger kan zijn, is het essentieel om dit probleem op tijd te herkennen.