Wat is een 'runner's high' precies?

Er zijn verschillende oefeningen die ervoor zorgen dat je lichaam endorfine aanmaakt. Dit is de chemische stof die gevoelens van geluk en genot produceert. Het werkt zelfs als een natuurlijke pijnstiller, wat ideaal is voor hardlopers die lange afstanden en intensieve runs afleggen.



In het begin dacht men dat endorfine verantwoordelijk was voor de runner's high. Van deze neurotransmitter is bekend dat hij helpt om spierpijn te verlichten, wat kan bijdragen aan de effecten van een runner's high. Recenter onderzoek toont echter aan dat deze neurotransmitter misschien niet de oorzaak is.



Vandaag de dag denken wetenschappers dat het gevoel van euforie dat voor een 'runner's high' zorgt, veroorzaakt wordt door een bepaald lichaamssysteem, namelijk het endocannabinoïde systeem. Je endocannabinoïde systeem maakt chemische stoffen aan, ook wel bekend als endocannabinoïden. Wanneer ze door je bloedbaan circuleren, ervaart je lichaam een ontspannen — en zelfs euforisch — gevoel. En tijdens het sporten stijgt het endocannabinoïde-niveau in je lichaam.



De sensaties van endorfine en endocannabinoïden lijken op elkaar, maar het grote verschil zit hem in hoe ze zich door je lichaam bewegen. Endorfine kan zich niet tussen je bloedbaan en je hersenen verplaatsen. Hoewel ze microscopisch klein zijn, zijn endorfinen te groot om de bloed-hersenbarrière te passeren. Endocannabinoïden kunnen dat wel. Met andere woorden: endocannabinoïden kunnen de hersenen bereiken, endorfines niet.



Dopamine speelt ook een rol



Een andere chemische stof die bijdraagt aan de runner's high is dopamine. Deze neurotransmitter staat bekend als de chemische 'feel-good' stof. Het zorgt voor een genotsgevoel en geeft je humeur een oppepper, zodat je je voldaan voelt na het hardlopen.



Je zult ook merken dat je dopamine-niveau stijgt als je iets positiefs meemaakt. Het werkt dus als een soort beloningssysteem van je lichaam. Wanneer je jezelf op een groot stuk chocoladetaart trakteert of bloost wanneer je applaus krijgt voor het winnen van een prijs op je werk, ervaar je het effect van dopamine.