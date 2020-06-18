Crosstrain om een betere hardloper te worden

Kies een activiteit die je leuk vindt en doe dat op niveau 3 op een schaal van 1 tot 10. Dat is actief herstel. Het is bijvoorbeeld een eenvoudig fietsritje, een relaxte hike, een lange wandeling of een gematigde yoga- of pilatesles: alles waar je spieren niet te zeer van belast raken, je niet flink van gaat zweten en waarbij je mentaal geen zware prestatie hoeft te leveren.

Actief herstel, met name een rustig rondje fietsen of een wandeling, ondersteunt je herstel na een stevige run beter dan dat alleen rusten dat doet. Dat blijkt uit een onderzoek van de Western Colorado University. Het kan zijn dat dit type beweging de bloedstroom naar je spieren stimuleert, waardoor ze zich effectiever kunnen repareren. Dat was de uitkomst van een studie in de Journal of Sports Sciences. Actief herstel verlaagt ook je hartslag tijdens andere sporten en het zorgt ervoor dat het voelt alsof je minder hard hoeft te werken. Dit werd geconcludeerd bij een onderzoek in de Journal of Sports Science and Medicine en het betekent dat je tijdens je volgende run meer kunt doen terwijl het gemakkelijker aanvoelt.

Om te weten te komen hoe vaak je actief herstel nodig hebt en welk type bij jou past, kun je de tip van Coach Bennett proberen: "Vraag jezelf af, 'voel ik me beter of slechter nadat ik dit heb gedaan?'" Actief herstel — en crosstraining — gaat niet alleen over de fysieke voordelen voor je runs, zegt hij.

"Crosstraining gaat over de emotionele of mentale sprong die je maakt, die je helpt om je voor te bereiden op je volgende run", zegt hij. "Gaf het je vertrouwen voor je volgende run? Dat is waar het om gaat."