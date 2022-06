Zo vind je je optimale hardloopcadans

In de wereld van fitness gelden de meeste dingen niet voor iedereen, maar volgens Luke ligt de optimale hardloopcadans gemiddeld tussen 170 en 180 stappen per minuut voor mensen met een gemiddelde lengte, wat in de VS neerkomt op 1,62 m voor vrouwen en ongeveer 1,75 m voor mannen.

Jou is het ermee eens dat de gouden standaard voor een cadans 180 stappen per minuut is, vooral voor professionele hardlopers. Wel wijst hij erop dat 180 stappen per minuut voor de gemiddelde persoon lastig te bereiken is en afhankelijk is van talloze factoren zoals lengte, gewicht en schoenen.

"Ik geloof dat er waarschijnlijk een optimaal bereik bestaat, en dat dit ergens tussen de 165 en 180 [stappen per minuut] ligt", zei Jou, die eraan toevoegt dat de optimale cadans een bereik is waarbij je kunt hardlopen en minimale druk uitoefent op je hart.

"Door op je cadans te letten, verhoog je je efficiëntie, zodat je kunt nagaan hoe dat de druk op je hart beïnvloedt, evenals de druk op je gewrichten [en] spieren", zei hij.

Honderdtachtig stappen per minuut zetten is geen gemakkelijke opgave, maar onderzoeken tonen aan dat de meeste professionele hardlopers dit bereik hanteren. Volgens Luke is de stapfrequentie ook vanuit metabolisch oogpunt het meest efficiënt voor hardlopers. Inefficiëntie kan op alle niveaus voorkomen. Mensen met een te snelle of te langzame cadans verbruiken mogelijk te veel energie, wat een negatieve invloed heeft op hun atletische prestaties.

Als je steevast loopt met een cadans tussen de 170 en 180 stappen per minuut, is er minder risico op blessures, omdat je dan minder lang contact maakt met de grond, zegt Luke. Dit minimaliseert ook de druk op je benen, wat resulteert in minder impact en mogelijke overbelastingsblessures zoals shin splints.