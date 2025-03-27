Het kan verleidelijk zijn om een blaar door te prikken, maar dat kun je beter niet doen, tenzij de blaar erg groot is of pijn doet, zegt Berry. "Een blaar is het natuurlijke beschermende kussen van je lichaam, dat bacteriën tegenhoudt. Als je een blaar te snel doorprikt, vergroot je het risico op het krijgen van een infectie." Als je blaar klein is en geen pijn veroorzaakt, laat hem dan intact en laat hem vanzelf genezen", voegt Cunha toe.

Als je blaar echter veel ongemak veroorzaakt en op een plek zit waar hij onvermijdelijk zal barsten, kun je de blaar veilig van vocht ontdoen, zegt Berry. Volg deze tips stap voor stap:

Maak het gebied schoon. "Was je handen en de blaar grondig met water en zeep of een antisepticum", zegt Cunha. Steriliseer je naald."Gebruik ontsmettingsalcohol om een naald of speld te desinfecteren", zegt Cunha. Prik de blaar door. "Prik voorzichtig in de rand van de blaar, laat het vocht weglopen terwijl de bovenste huidlaag intact blijft", zegt Cunha. Haal geen huid weg. "Hou de huid van de blaar op zijn plek om het rauwe, open gebied eronder af te schermen, wat het risico op infecties kan verkleinen", zegt Cunha. Druk lichtjes op de blaar om deze leeg te laten lopen. "Gebruik een schone tissue of een schoon gaasje om het vocht er voorzichtig uit te persen zonder de huid te verwijderen", zegt Cunha. Breng antibiotische zalf aan."Bescherm het gebied met een antibiotische zalf en bedek het met een schoon verband", zegt Cunha.

Als het ernaar uitziet dat een blaar snel opengaat, raadt Berry aan de blaar te beschermen met een blaarverband of een moleskin om verdere wrijving te voorkomen.

"Als de blaar al open is gegaan, maak hem dan voorzichtig schoon met water en zeep", zegt Berry. Vermijd het gebruik van ontsmettingsalcohol of waterstofperoxide, omdat dat het genezingsproces kan vertragen. "Breng antibiotische zalf of vaseline aan en bedek de blaar met een steriel verband", voegt Berry eraan toe. Zorg ervoor dat je niet aan die bovenste huidlaag pulkt om deze infectievrij te houden.