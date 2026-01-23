Cardio vs. HIIT: welke voordelen hebben ze?

Cardio (steady-state cardio)

Traditionele cardio houdt je hartslag verhoogd op een matige, vol te houden intensiteit, meestal tussen 50 en 80% van je maximale hartslag. Deze vorm van cardio met een stabiele intensiteit wordt vaak gedurende langere tijd gedaan, meestal 30 tot 90 minuten.

Veel voorkomende cardio-oefeningen zijn:

Fietsen

Joggen of hardlopen

Wandelen

Zwemmen

Lopen op een crosstrainer

Tijdens aerobe training gebruikt je lichaam zuurstof om vetten en koolhydraten af te breken voor energie. Omdat er voldoende zuurstof beschikbaar is, hoopt melkzuur zich niet snel op, waardoor je de activiteit langere tijd kunt volhouden.

HIIT (High-Intensity Interval Training)

HIIT is een vorm van anaerobe oefening waarbij je inspanning wordt verhoogd tot ongeveer 80 tot 95% van je maximale hartslag. Bij deze intensiteit is aanhoudende beweging niet mogelijk, dus HIIT wordt uitgevoerd in korte intervallen.

Een typische HIIT-work-out wisselt af tussen:

10 tot 30 seconden zeer zware inspanning

Gevolgd door korte herstelperiodes

Bijna elke cardiobeweging kan worden omgezet in een HIIT-workout, waaronder:

Sprinten

Fietsen op een hometrainer of een assault bike

Roeien

Circuittraining voor het hele lichaam (push-ups, squats, bicycle crunches)

Omdat HIIT wordt uitgevoerd in een toestand met beperkte zuurstoftoevoer, is je lichaam afhankelijk van glycolyse, waarbij spierglycogeen wordt afgebroken om ATP te produceren. Dit proces produceert melkzuur, wat bijdraagt aan een brandend gevoel in de spieren en vermoeidheid, en wat rust noodzakelijk maakt.

Het afterburn-effect (EPOC)

HIIT zorgt voor een groot zuurstoftekort, bekend als 'excess post-exercise oxygen consumption' (EPOC). Dit 'afterburn-effect' betekent dat:

De zuurstofbehoefte verhoogd blijft na je training

De stofwisseling hoger blijft tijdens het herstel

De totale calorieverbranding doorgaat na de training

Dit is een van de redenen waarom de discussie over HIIT versus cardio voor gewichtsverlies zo vaak terugkomt.