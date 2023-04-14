Volg het advies van erkende diëtisten en kies deze voeding om je spieren te herstellen

Atleten moeten een mix van koolhydraten en eiwitten consumeren in hun herstelmaaltijden of -snacks, zegt Mangieri. Koolhydraten vullen het glycogeen aan, dat wordt verbruikt tijdens zowel duursporten als weerstandstraining. Koolhydraten zijn de belangrijkste voedingsstof voor spierherstel, voegt ze eraan toe.

Een kleinschalig onderzoek uit 2021, waarbij werd gekeken naar 323 recreatieve atleten die een wedstrijd van 15 km liepen, toonde bijvoorbeeld aan dat degenen die drie dagen op rij voor de wedstrijd een koolhydraatplacebodrankje (ten opzichte van een eitwitsupplement op basis van zuivel) namen, minder last hadden van spierpijn.

Het consumeren van eiwitten is ook belangrijk voor spierherstel, maar vooral na weerstandstraining. Volgens een onderzoek uit 2017 in het tijdschrift Nutrients, helpen eiwitten de synthese van spiereiwitten te maximaliseren, waardoor spiergroei mogelijk wordt. Het onderzoek toonde ook aan dat het consumeren van eiwitten na het sporten spierpijn na een work-out kan verminderen. Om de synthese van spiereiwitten te maximaliseren, moet je volgens het National Academy of Sports Medicine een of twee kleine eiwitrijke maaltijden binnen drie uur na je krachttraining nuttigen.

Of je vet aan je herstelsnack of -maaltijd toevoegt, hangt af van je situatie en je doelen, zegt Mangieri. Volgens de NASM helpen vetten om ontstekingen te verminderen, energie aan te vullen en herstel te verbeteren. Ze kunnen echter ook de spijsvertering vertragen, zegt Mangieri. Dus om snel je energie aan te vullen, moet je herstelmaaltijd weinig vet bevatten, zegt ze.

Maar als je die dag geen fysieke activiteiten meer gaat doen en geen intensieve work-out hebt gepland voor de volgende morgen, dan kun je overwegen om voor een gebalanceerde maaltijd te gaan met koolhydraten, eiwitten en wat goede vetten.