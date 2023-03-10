De voordelen van watermeloensap volgens erkende diëtisten
Voeding
Geniet van dit verfrissende drankje na een sessie lekker zweten.
Er is niets lekkerder dan je tanden in een sappig stuk watermeloen zetten. Het fruit op zich is gewoonweg sensationeel. Maar heb je ooit overwogen om watermeloensap te drinken? Het drankje is niet alleen verfrissend maar bevat ook talloze voedingsstoffen die zouden kunnen bijdragen aan atletische prestaties en herstel.
Dit zijn vier wetenschappelijk onderbouwde voordelen van watermeloensap waarvan je volgens erkende diëtisten kunt profiteren wanneer je het drinkt.
Voordelen van watermeloensap volgens erkende diëtisten
1. Het geeft je een hydraterende boost
"Watermeloen is één van de beste manieren om gehydrateerd te blijven", zei Emma Drackford, een erkende diëtist bij het Sport and Exercise Nutrition Register. Ze legt uit dat watermeloen voor 92 procent uit water bestaat, wat het een hydraterend drankje maakt.
"Genoeg water drinken helpt de lichaamstemperatuur reguleren, houdt de organen in werking, helpt bij de spijsvertering, haalt afvalstoffen uit je lichaam en helpt bij de afgifte van voedingsstoffen aan cellen", zegt Mariana Dineen, erkende diëtist. Water drinken moet nog steeds onderdeel zijn van je dagelijkse routine, maar watermeloensap drinken kan helpen om de dagelijks aanbevolen waterinname te halen. Experts zeggen dat de gemiddelde vrouw ongeveer 2,7 liter per dag nodig heeft om haar dagelijkse bezigheden (trainen valt hier niet onder) uit te voeren. Mannen hebben tot wel 3,7 liter nodig voor hun dagelijkse bezigheden.
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2. Het biedt een gezonde dosis elektrolyten
Volgens Dineen bevat watermeloen twee belangrijke elektrolyten, magnesium en kalium, die helpen om de trainingsperformance te verbeteren en de vochtbalans te behouden. Om wat context te geven, elektrolyten zijn essentiële mineralen die ervoor zorgen dat er genoeg voedingsstoffen binnenkomen en genoeg afval uit je cellen gaat. Het helpt ook de hoeveelheid water in je lichaam in balans te houden.
Maar dat betekent niet dat je watermeloensap moet drinken als vervanging van andere vormen van elektrolyten, want er zit niet genoeg natrium in, wat ook een onmisbare elektrolyt is. ''Omdat het natriumgehalte laag is, zal het je niet voldoende hydrateren om te sporten. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden", zegt Drackford.
3. Het kan de gezondheid van je hart bevorderen
Watermeloen bevat ook een anti-oxidant die lycopeen heet, wat zorgt voor de rood-roze kleur van de sappige meloen.
"Anti-oxidanten zijn gezondheidsbevorderende moleculen die veilig interacteren met vrije radicalen, hen neutraliseren en hun capaciteit om cellulaire schade te veroorzaken belemmeren", zegt Dineen. "Gegevens uit epidemiologische onderzoeken suggereren dat lycopeen bloedlipiden en bloeddruk kan veranderen", zegt ze. Daarna voegt ze toe dat lycopeen biologisch beschikbaar is uit verse watermeloen. Biologische beschikbaarheid is gerelateerd aan absorptie en betekent dat een substantie kan worden geabsorbeerd door het lichaam. Dus in dit geval kan lycopeen worden geabsorbeerd door het lichaam wanneer je watermeloen eet.
Onderdelen van watermeloen kunnen ook de bloeddruk helpen verlagen. De citrulline in watermeloen wordt omgezet naar een aminozuur in het lichaam dat arganine heet en helpt bij de synthese van stikstofmonoxide, "wat zich gedraagt als een vaatverwijder en de bloeddruk helpt verlagen", zegt Dineen. Terwijl de hele watermeloen citrulline bevat, legt Dineen uit dat het meeste in de witte schil zit. Gelukkig zit er in watermeloensap uit de winkel koudgeperst sap van zowel de schil als het vruchtvlees, waardoor je hiervan kunt profiteren als je watermeloensap drinkt.
4. Het kan spierherstel stimuleren
Citrulline is alweer de ster van dit belangrijke voordeel van watermeloensap.
"Dit aminozuur helpt de bloedcirculatie naar je spieren te stimuleren, waardoor je niet zo stijf bent na de training", zegt Drackford. Ze zegt ook dat het aminozuur "kan helpen om de hoeveelheid stikstofmonoxide die bij je spieren komt te bevorderen, waardoor je training makkelijker aanvoelt."
Hoe maak je watermeloensap
Verse watermeloensap maken is een stuk makkelijker dan het lijkt. Je hebt zelfs geen juicer of iets dergelijks nodig om het te maken.
"Schep het vruchtvlees van de watermeloen uit één kleine watermeloen, doe dat 30 seconden in de blender en je hebt watermeloensap", zegt Dineen. Voor een minder troebel sap raadt ze aan om de geblende watermeloen door een fijne zeef te halen. Als je dat te veel werk vindt, kun je ook versgeperste watermeloensap uit de winkel halen, waarin zowel de schil als het vruchtvlees zit.
"Als je sap uit de winkel koopt, kies dan voor 80 tot 100% sap zonder toegevoegde suikers", zegt Dineen.
En let op toegevoegde suikers, zegt Amanda Sauceda, erkend diëtist. Volgens de American Heart Association mogen vrouwen niet meer dan zes theelepels toegevoegde suikers binnenkrijgen en mannen niet meer dan negen theelepels. Om de kans op toegevoegde suikers te voorkomen, is het het beste om voor versgeperst sap te kiezen in plaats van verpakkingen die langer houdbaar zijn.
Zijn er mensen die niet te veel watermeloensap mogen drinken?
Zoals Dineen al zei, watermeloen is fruit dat veel FODMAP's bevat. FODMAP staat voor fermenteerbare oligosachariden, disachariden (lactose), monosachariden (fructose) en polyolen (suikeralcoholen). Dit is een groep suikers die moeilijk verteerd en geabsorbeerd wordt door de darmen. Mensen die prikkelbare darmsyndroom hebben, bijvoorbeeld, kunnen experimenteren met een FODMAP-dieet om te ontdekken welke etenswaren hun symptomen verergeren.
"Als je in de eliminatiefase van een FODMAP-dieet zit, mag je geen watermeloen", zegt Dineen.
Maar niet iedereen is gevoelig voor voedsel waar veel FODMAP's in zitten en, als je verder bent in het dieet, kun je watermeloen herintroduceren als je het goed verdroeg. Natuurlijk is het aan te raden om met een erkende diëtist te werken wanneer je een eliminatiedieet volgt.
Daarnaast zegt Dineen dat mensen met fructose-intolerantie (soms ook wel fructose-malabsorptie genoemd) of erfelijke fructose-intolerantie, watermeloen links moeten laten liggen. Mensen met hyperkaliëmie moeten ook niet te veel watermeloensap consumeren.
"Het [hyperkaliëmie] is een aandoening waarbij je te veel kalium in je bloed hebt", zegt Drackford. Omdat watermeloen een goede bron van kalium is, zegt Drackford dat mensen met de aandoening het beter helemaal "links kunnen laten liggen''.
Tekst: Jessie Quinn