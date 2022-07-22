Door een diëtist goedgekeurde, eiwitrijke snacks voor na je work-out

Eiwitpoeders, met name wei-eiwitpoeder, is de snelste optie die vaak wordt gekozen. Poeder toevoegen aan water of melk is een snelle en draagbare manier om 15 tot 30 gram eiwit te consumeren (afhankelijk van het merk van het poeder).

Andere gemakkelijke eiwitsnacks zijn:

Hardgekookte eieren

Plakjes vlees

Griekse yoghurt

Stripkaas

Tonijn in blik

Gedroogd vlees

De portiegrootte van de bovenstaande eiwitrijke snacks hangt af van je totale eiwitinname. Iemand die bijvoorbeeld een yogales van gemiddelde intensiteit volgt, hoeft misschien minder dan 20 gram eiwit aan te vullen, wat met twee hardgekookte eieren haalbaar is. Iemand die net een zware gewichthefsessie van een uur achter de rug heeft, zal eerder 20 gram of meer eiwitten nodig hebben. Dit kan bestaan uit een portie Griekse yoghurt met noten en een hardgekookt ei.

Voor veganisten kan de zoektocht naar eiwitrijke snacks wat lastiger zijn. Veel veganistische eiwitopties zoals zaden, bonen, noten en volle granen zijn niet volwaardig, wat betekent dat ze niet alle negen essentiële aminozuren bevatten. Maar mensen met een veganistische levensstijl kunnen nog steeds gemakkelijk hun eiwitdoelen halen. Door twee verschillende onvolwaardige eiwitten te combineren, krijg je alle aminozuren binnen die nodig zijn voor spierherstel. Een voorbeeld? Je kunt bijvoorbeeld pindakaas op een snee volkorenbrood smeren. Samen zijn deze twee voedingsmiddelen goed voor zo'n 12 tot 15 gram eiwit.

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Een eiwitrijke snack is belangrijk na het sporten, maar eiwit hoeft niet het enige macronutriënt te zijn waar je de focus op legt; vetten en koolhydraten zijn namelijk ook belangrijk voor het herstel. In een artikel uit 2010 in het Journal of Sports and Medicine werd gekeken naar het soort voeding dat na de training werd genuttigd en het effect daarvan op de spiergroei en de aanmaak van glycogeen (reservebrandstof die voor het trainen in de spieren wordt opgeslagen).

Voor mensen die aan duursport doen (denk aan langeafstandsruns, fietsen en zwemmen) of die zich richten op krachttraining en snelle cardio-oefeningen in de sportschool, is het aanvullen van koolhydraten en eiwitten bijzonder nuttig voor het bevorderen van zowel spierherstel als groei. Een gemakkelijke manier om eiwitten en koolhydraten tegelijkertijd binnen te krijgen is door een smoothie met fruit en eiwitpoeder te maken, fruit toe te voegen aan Griekse yoghurt of te genieten van een halve sandwich met kalkoen.

En zoals altijd: overweeg om samen te werken met een diëtist om een voedingsplan te maken dat is afgestemd op jouw behoeften.