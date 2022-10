Kan krachttraining de groei belemmeren? Experts geven antwoord

De National Strength and Conditioning Association heeft in 2009 een verklaring afgegeven met betrekking tot jonge mensen en krachttraining en heeft die richtlijn sindsdien niet meer aangepast. Deze verklaring luidt: "Onderzoek toont steeds vaker aan dat weerstandstraining kinderen en tieners unieke voordelen biedt, mits het op de juiste manier wordt aangeleerd en begeleid. De gekwalificeerde acceptatie van weerstandstraining voor jongeren door medische, fitness- en sportorganisaties is universeel aan het worden."

In de verklaring werd geconcludeerd dat zorgen over weerstandstraining voor jongeren achterhaald zijn, en dat er inmiddels voldoende informatie beschikbaar is om krachttraining onder jonge tieners te ondersteunen, mits het plaatsvindt volgens op leeftijd aangepaste richtlijnen.

Onderzoek dat is gepubliceerd sinds de uitgave van deze richtlijnen, ondersteunt de veiligheid van krachttraining voor jonge mensen. Zo stelt een klinisch rapport van de American Academy of Pediatrics uit 2020 dat goed ontwikkelde krachttrainingsprogramma's geen meetbare nadelige gevolgen hebben op de lineaire groei, op de gezondheid van de zogenaamde groeischijven of op het cardiovasculaire systeem van kinderen en jongeren.

Uit een onderzoek dat in 2016 werd gepubliceerd in Frontiers in Physiology bleek dat weerstandstraining voor jonge atleten voordelen biedt voor de gezondheid op de lange termijn en voor de sportprestaties, omdat het neuromusculaire aanpassingen stimuleert.

In een ander onderzoek dat in 2009 in Sports Healthwerd gepubliceerd, kwam naar voren dat blessures bij krachttraining onder jonge sporters niet werden veroorzaakt door het gewichtheffen zelf, maar met name door verkeerd gebruik van materialen, door het tillen van te zware gewichten, door niet de juiste techniek toe te passen of door te trainen zonder toezicht van een gekwalificeerde volwassene.

Zoals Mack al zei, worden ook meer vrouwelijke atleten gestimuleerd om te beginnen met weerstandstraining, en dat is niet voor niks. Zo komen gescheurde kniebanden vaker voor onder vrouwelijke atleten, omdat hun kniegewrichten anders in elkaar zitten dan bij mannelijke atleten. Hierdoor lopen ze er een groter risico op. Bij weinig spiermassa in de benen, wordt dit risico groter, volgens Johns Hopkins Medicine. Door meer kracht op te bouwen, creëer je dus een beschermend effect.