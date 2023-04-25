3 gezondheidsvoordelen van wortelen, volgens een erkende diëtist

3 gezondheidsvoordelen van wortels, volgens een erkende diëtist
Voeding
Deze populaire groente kan ontstekingen helpen remmen en je immuunsysteem ondersteunen.
Wortels zijn veel meer dan een groente die goed is voor je ogen. Wortels barsten van de voedingsstoffen die aan tal van gezondheidsvoordelen worden gelinkt. Als je ze regelmatig eet kan dat helpen om je immuunsysteem te ondersteunen en chronische ontstekingen te voorkomen.
Er zijn veel verschillende kleuren wortels en elke kleur heeft weer zijn eigen unieke voordelen voor de gezondheid. Zo zijn oranje wortels een goede bron van vitamine A en bètacaroteen (een precursor van vitamine A), krachtige antioxidanten en vezels. Deze voedingsstoffen spelen een belangrijke rol bij het remmen van ontstekingen en in de ondersteuning van het immuunsysteem en de darmen.
En je kunt wortels op talloze manieren eten. Of je ze nu het liefst rauw eet, geroosterd, gepureerd in een soep of smoothie, of zelfs in chipsvorm na ze te hebben gedroogd, in elke vorm kun je profiteren van de voordelen ervan.
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3 gezondheidsvoordelen van wortels
1.Kan ontstekingen in het lichaam remmen
Voor we verder ingaan op hoe wortels bijdragen aan het remmen van chronische ontsteking, is het belangrijk om te vermelden dat geen enkel voedingsmiddel op zichzelf ontsteking kan remmen. Je algehele voeding, je bewegingspatroon en andere factoren in je leven (zoals bijvoorbeeld niet roken) helpen allemaal om chronische ontsteking te remmen dan wel voorkomen.
Een zeker voedingsstofje in wortels zorgt voor de oranje kleur en is ook een sterke antioxidant. Dit stofje heet bètacaroteen, een plantaardig pigment dat in grote hoeveelheden in oranje wortels zit. Maar hoe helpt bètacaroteen precies om ontstekingen te remmen? Antioxidanten helpen ontstekingen remmen door vrije radicalen te neutraliseren.
Vrije radicalen zijn schadelijke moleculen die zich in cellen kunnen ophopen en het DNA en essentiële eiwitten in het lichaam kunnen beschadigen. Als deze moleculen ongestoord hun gang kunnen gaan, kan je door de schade die ze veroorzaken mettertijd een groter risico op chronische ziekten lopen zoals kanker en hartziekten.
Bètacaroteen is een precursor voor vitamine A. Dit betekent dat het lichaam zelf vitamine A kan aanmaken met dit stofje, in plaats van dat je het uit voedsel moet binnenkrijgen. Je kunt vitamine A rechtstreeks uit sommige voedingsmiddelen binnenkrijgen (voornamelijk uit dierlijke bronnen), of het kan door het lichaam zelf worden aangemaakt als je de benodigde onderdelen ervoor nuttigt, zoals bètacaroteen.
Nog een ander voordeel van vitamine A? De vitamine ondersteunt ook het immuunsysteem, en als dat optimaal werkt, kan het lichaam ontstekingen snel verhelpen, waardoor de kans op chronische ontsteking wordt verkleind.
2.Ondersteunt het immuunsysteem
Nog een goede reden om voedsel te eten dat veel vitamine A bevat, zoals wortels, is omdat het immuunsysteem veel baat heeft bij het stofje. Ongeveer 100 jaar geleden kreeg vitamine A zelfs de naam 'de anti-ontstekingsvitamine' omdat de vitamine een belangrijke rol vervult in het immuunsysteem van de mens. Met slechts 64 gram wortel krijgen mannen al 50% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine A binnen, en vrouwen ruim 60%.
Volgens een onderzoek dat in een editie uit 2018 van het Journal of Clinical Medicine werd gepubliceerd, is vitamine A een onontbeerlijk deel van het slijmvlies in zowel het ademhalingsstelsel als het darmkanaal. Het is misschien niet het smakelijkste onderwerp, maar dit slijmvlies is onmisbaar voor het lichaam in de strijd tegen schadelijke bacteriën en virussen.
Vitamine A is niet alleen nodig voor het slijmvlies, maar ondersteunt ook het aangeboren immuunsysteem. Het aangeboren immuunsysteem is de eerste verdedigingslinie van het lichaam tegen schadelijke stoffen. Zie het als de uitsmijter bij een nachtclub, die ervoor zorgt dat er geen gevaarlijke mensen binnenkomen.
3.Een goede bron van vezels
Vezels zijn een belangrijke voedingsstof die vooral in fruit, groenten, noten, zaden en volkorenproducten zit. Als je niet gevarieerd genoeg eet, kan het moeilijk zijn om genoeg vezels binnen te krijgen.
Volgens een paper dat in een editie uit 2022 van het BMJ werd gepubliceerd, eet een groot deel van de wereldbevolking te weinig vezels. De aanbevolen hoeveelheid vezels verschilt wel afhankelijk van waar op de wereld je woont.
In Amerika beveelt de Academy of Nutrition and Dietetics volwassen vrouwen aan om per dag 25 gram vezels te eten en volwassen mannen om 38 gram vezels per dag te eten om gezond te blijven en chronische ziekten te voorkomen.
Volgens een artikel in een editie uit 2017 van het American Journal of Lifestyle Medicine krijgt slechts vijf procent van de volwassenen en kinderen in Amerika genoeg vezels binnen. Vezels zijn belangrijk voor een goede spijsvertering, aangezien ze constipatie voorkomen, de bloedsuikerspiegel onder controle houden en LDL-cholesterol in het lichaam verlagen. En laat wortels nu een goede hoeveelheid vezels bevatten.
Als je bijvoorbeeld 128 gram wortels eet, krijg je vier gram vezels binnen. Dit is ongeveer gelijk aan de hoeveelheid vezels in 234 gram gekookte havermout, maar dan met bijna de helft minder koolhydraten.
Als je rauwe geraspte wortel toevoegt aan een smoothie, een bakplaatgerecht of gewoon rauwe wortels als snack eet met je favoriete dipsaus, ben je al snel een heel eind wat betreft de aanbevolen hoeveelheid vezels voor de dag.
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Waar het op neerkomt
Voor je de hele dag door op wortels zit te kauwen, is er nog iets dat je moet weten. Bètacaroteen is vetoplosbaar. Dit betekent dat je er vet bij moet consumeren als je wilt dat de stof goed wordt opgenomen. Hetzelfde geldt voor vitamine A. Door wortels te roosteren met olijfolie, rauwe wortels te eten met guacamole of wortelsoep te maken met kokosmelk, krijg je bij deze heerlijke groente ook meteen het nodige vet binnen.
Tekst: Sydney Greene, erkend diëtist.