3 gezondheidsvoordelen van wortelen, volgens een erkende diëtist

Wortels zijn veel meer dan een groente die goed is voor je ogen. Wortels barsten van de voedingsstoffen die aan tal van gezondheidsvoordelen worden gelinkt. Als je ze regelmatig eet kan dat helpen om je immuunsysteem te ondersteunen en chronische ontstekingen te voorkomen.

Er zijn veel verschillende kleuren wortels en elke kleur heeft weer zijn eigen unieke voordelen voor de gezondheid. Zo zijn oranje wortels een goede bron van vitamine A en bètacaroteen (een precursor van vitamine A), krachtige antioxidanten en vezels. Deze voedingsstoffen spelen een belangrijke rol bij het remmen van ontstekingen en in de ondersteuning van het immuunsysteem en de darmen.

En je kunt wortels op talloze manieren eten. Of je ze nu het liefst rauw eet, geroosterd, gepureerd in een soep of smoothie, of zelfs in chipsvorm na ze te hebben gedroogd, in elke vorm kun je profiteren van de voordelen ervan.

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