Un rato al aire libre: profundizar en el mundo del buceo para mujeres

Para la excursión de este día, el barco llega al lugar de buceo a unos pocos kilómetros de la costa y lanza el ancla. Sentados en el borde del barco, los invitados se preparan para sumergirse en las aguas profundas. Hay una sensación de emoción mezclada con ansiedad cuando todos se ponen el traje de neopreno y una máscara que sella bien los ojos, la nariz y el labio superior. La máscara está conectada a una boquilla reguladora que los buzos aprietan entre los dientes y que los obliga a respirar por la boca. Después, el regulador se conecta al tanque de buceo. Respirar puede ser la parte que más ansiedad genera en la mayoría de los buceadores. Para adelantarse a esto, Mariam explica minuciosamente las técnicas de respiración y responde cualquier duda que tengan.



"Una vez en el agua, todo el peso desaparece. Te hace meditar", explica Mariam. "No hay diferencia entre nosotros y los peces". Mientras exploran las profundidades del golfo Pérsico, encuentran arrecifes de coral rebosantes de peces y vida vegetal. "Te da una apreciación completamente nueva de la fragilidad de nuestros océanos", dice ella. "No debemos permitir que el cambio climático impida que las generaciones futuras experimenten la alegría de bucear".