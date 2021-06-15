Un rato al aire libre: profundizar en el mundo del buceo para mujeres

Mariam profundiza en el mundo del buceo
Cultura
Conoce a la empresaria y buzo kuwaití que ayuda a más mujeres a aventurarse al construir una comunidad inclusiva, bajo el agua.
"Un rato al aire libre" es una serie para conocer atletas que buscan conexión y equilibrio en el entorno natural.
Es justo después del amanecer en la ciudad de Kuwait, capital de la pequeña nación de Kuwait, junto al golfo Pérsico, y la buceadora profesional Mariam Al Saif comienza su día meditando. Centra su cuerpo y mente en la tierra antes de pasar el resto del día bajo el agua. "Para bucear, hay que hacer todo realmente lento: tomarte tu tiempo, inhalar y exhalar. Así que trato de lograr esa energía antes de que comience la inmersión y el día", explica la mujer de 27 años.
Para las 9 a. m. Mariam, fundadora de la compañía de excursiones de buceo MER, está en el puerto deportivo dando instrucciones a unos 20 o 30 buzos aspirantes sobre las medidas de seguridad del barco y el cronograma de la inmersión del día. Debido a las restricciones de la pandemia, por ahora principalmente organiza excursiones para los buzos locales certificados y aficionados, pero trabajar con principiantes le da alegría y plenitud especiales. "Lo que me motiva e impulsa es que las personas me envíen mensajes o que vengan a mis excursiones y digan 'De hecho, me daba mucho miedo el mar abierto y ahora quiero certificarme'".
Hace solo dos años, Mariam decidió de manera impulsiva certificarse mientras vacacionaba en Australia. "El proceso fue agotador". Recuerda que tuvo que hacer un curso de cuatro días que incluía la teoría y las prácticas en la alberca antes de ir a bucear. "Pero no puedes evitar sentirte tan realizado una vez que la obtienes".
El amor de Mariam por el agua está en su ADN. Su ascendencia kuwaití se remonta a un largo linaje de buceadores que recuperaban perlas preciosas para venderlas a los comerciantes. "[Ellos] contenían su respiración por cinco minutos seguidos sin máscara ni esnórquel", afirma. "Puedo permanecer sumergida diez veces más tiempo de lo que ellos podían, pero todavía siento esa conexión. Ellos pudieron ver la tierra que hay debajo y que yo estoy viendo ahora".
Cuanto más viajaba Mariam para hacer excursiones de buceo, más se enamoraba del deporte. Pero no tenía a nadie con quien compartirlo, lo que desencadenó un nuevo enfoque y un impulso en ella. "Sentí mi propósito en mi trayectoria de buceadora cuando me di cuenta de que podía crear una comunidad para mujeres buceadoras", dice Mariam, quien eventualmente dejó su trabajo de oficina en marketing de cosméticos de lujo y nunca miró hacia atrás. A pesar de los desafíos de navegar en un deporte predominantemente masculino como propietaria de su propia empresa, es pionera abriendo camino para mujeres buceadoras y emprendedoras de la región.
"Encontré trabajo en el mar tal como lo hicieron mis antepasados. Hay una atracción innegable de estar sumergida bajo el agua".
"No es algo frecuente que las mujeres buceen en el Medio Oriente", afirma Mariam. "Pero me alegra saber que fui elegida para crear un espacio seguro para ellas a 15 metros por debajo del nivel del mar". En todo el mundo, las mujeres representaban solo el 38% de los buceadores certificados en 2018, un aumento del 3,6% desde 2013, según la Asociación Profesional de Instructores de Buceo (PADI). Su ausencia en el agua se amplía por la escasez de equipo diseñado para el cuerpo de las mujeres y la falta de comunidad que sienten muchas mujeres buceadoras.
"Es una industria dominada por hombres. No hay duda", dice Mariam, y agrega que su trabajo trata de "cerrar esa brecha en lo que respecta a la desigualdad y dejar claro que las mujeres merecen estar aquí tanto como los hombres". La atleta espera cambiar esto con Mer y como embajadora de Girls That Scuba, una comunidad solo para mujeres con la misión de introducir a más mujeres al buceo y empoderar a las que ya practican este deporte. Además, usa su plataforma para crear conciencia sobre las desigualdades de género en el buceo y para alentar a más mujeres de Medio Oriente a bucear. "Tienes que estar en un estado mental relajado cuando aprendes a bucear", dice. "Y tener una especialista en buceo que te escuche es una gran ayuda".
"Sentí mi propósito en mi trayectoria de buceadora cuando me di cuenta de que podía crear una comunidad para mujeres buceadoras".
Para la excursión de este día, el barco llega al lugar de buceo a unos pocos kilómetros de la costa y lanza el ancla. Sentados en el borde del barco, los invitados se preparan para sumergirse en las aguas profundas. Hay una sensación de emoción mezclada con ansiedad cuando todos se ponen el traje de neopreno y una máscara que sella bien los ojos, la nariz y el labio superior. La máscara está conectada a una boquilla reguladora que los buzos aprietan entre los dientes y que los obliga a respirar por la boca. Después, el regulador se conecta al tanque de buceo. Respirar puede ser la parte que más ansiedad genera en la mayoría de los buceadores. Para adelantarse a esto, Mariam explica minuciosamente las técnicas de respiración y responde cualquier duda que tengan.
"Una vez en el agua, todo el peso desaparece. Te hace meditar", explica Mariam. "No hay diferencia entre nosotros y los peces". Mientras exploran las profundidades del golfo Pérsico, encuentran arrecifes de coral rebosantes de peces y vida vegetal. "Te da una apreciación completamente nueva de la fragilidad de nuestros océanos", dice ella. "No debemos permitir que el cambio climático impida que las generaciones futuras experimenten la alegría de bucear".
"Me alegra saber que fui elegida para crear un espacio seguro para las mujeres a 15 metros por debajo del nivel del mar".
Para Mariam, es alentador saber que la gente pone sus experiencias de buceo en sus manos y que ella es parte del desarrollo de este deporte. "El buceo puede sacar a relucir un lado muy vulnerable de ti. La sola idea de que las mujeres quieran unirse a mis excursiones, específicamente porque las dirijo yo y ellas confían en mí, es una lección de humildad", dice. "Encontré trabajo en el mar tal como lo hicieron mis antepasados. Hay una atracción innegable de estar sumergida bajo el agua".
Texto: Jiya Pinder
Fotografía: Maha Alasaker y Maryam ALMasha'an
Reportado: septiembre 2020