Los mejores abrigos de invierno para hombre de Nike

Los mejores abrigos de invierno de Nike para hombre
Guía de compra
Desde parkas aislantes hasta prendas en tejido Fleece, estos abrigos para hombre están diseñados para hacer frente al clima invernal.
Los mejores abrigos invernales Nike para hombre están confeccionados con diversas telas en estilos adecuados para diferentes patrones climáticos, desde temperaturas ligeramente frescas y lluviosas hasta tormentas intensas y frío extremo.
Dale un vistazo a los abrigos invernales para hombre más populares, diseñados para brindar una gran calidez y cobertura en todos los tipos de condiciones de invierno.
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Los mejores abrigos de invierno de Nike para hombre
1. Parkas
Ideal para: tormentas invernales intensas o temperaturas bajas extremas
Las parkas Nike son extralargas, normalmente hasta la rodilla o la mitad del muslo, por lo que son ideales para usar cuando hay tormentas o temperaturas heladas. En la colección Nike Sportswear encontrarás estilos que combinan cubiertas exteriores resistentes y repelentes al agua con forros interiores aislados que ayudan a mantener el calor natural del cuerpo.
Para una mayor sensación de suavidad y protección, dale un vistazo al Nike Sportswear Storm-FIT Windrunner, que cuenta con aislamiento de termoplumas PRIMALOFT®, una cubierta exterior mate que mantiene la lluvia a raya y tecnología Nike Storm-FIT, diseñada para resistir al viento y a la precipitación.
2. Chamarras acolchadas
Ideales para: deportes invernales y paseos diarios
Ligera y optimizada para mantener al usuario cálido, una chamarra acolchada es una necesidad en cualquier clima frío. La chamarra Nike Sportswear Therma-FIT Repel, por ejemplo, cuenta con una cubierta exterior que evita que la lluvia ligera se acumule en la tela, además de aislamiento de plumón que brinda calidez sin añadirle peso, ideal para mantenerte activo en temperaturas bajas.
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3. Chamarras de tejido Fleece
Ideales para: temperaturas moderadamente frescas
Si deseas la calidez de un abrigo de invierno tradicional sin todo el volumen, elige una chamarra de tejido Fleece o una capa exterior ligera de Nike. La sudadera con gorro de cierre completo Nike Sportswear Tech Fleece contiene un gran gorro de cuatro paneles y bolsillos con cierres en las mangas para mantener tus objetos imprescindibles secos. También es ligera y holgada, así que puedes usarla en capas por encima o debajo de otras prendas.
4. Chamarras para la lluvia y clima frío
Ideales para: lluvia, agua o nieve
Durante los días húmedos y fríos en los que no puedes perderte tu carrera, excursión o caminata al aire libre diaria, las chamarras para lluvia y clima frío de Nike son muy útiles (solo asegúrate de mantenerte seguro y visible).
Muchos abrigos de la colección están confeccionados con un revestimiento impermeable o repelente al agua para que la humedad se deslice por la tela. Úsalos sobre prendas para la parte superior absorbentes de humedad Nike Dri-FIT para ayudar a deshacerte del sudor cuando tu cuerpo se haya calentado.
5. Rompevientos para clima frío
Ideales para: condiciones ventosas
Con tela ligera y duradera con diseño avanzado para repeler vientos helados, los rompevientos Nike para clima frío son una capa imprescindible para los días ventosos de invierno.
Por ejemplo, el Nike Sportwear Windrunner tiene ventilación en la parte posterior para aumentar la transpirabilidad durante el ejercicio, así como un cordón de ajuste ajustable para asegurarte de que el aire frío permanezca afuera.
Texto: Julia Sullivan