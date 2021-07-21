Qué efectos tiene la pronación en tu carrera

Bien, empecemos con lo que no debes hacer: no ajustes tu marcha natural solo para evitar la tendencia a la pronación. Aunque es bueno ser consciente de tu postura, en cierta medida, tu manera de correr es una, y enfocarte demasiado en cambiarla puede malograr tus carreras, dice Chris Bennett, director sénior de Global Running de Nike, también conocido como Coach Bennett.



En lugar de hacer eso, recurre a tu calzado. Sin que tengas que cambiar tu marcha, puede hacer una diferencia en la mecánica del running y reducir el riesgo de lesión. Si tienes una tendencia a la sobrepronación (la condición más común), considera un calzado de estabilidad, indica Welch. Cuenta con una entresuela más firme en la parte del arco del pie y ofrece más soporte para que se reduzca la posibilidad de que el pie se incline drásticamente. Para los supinadores, un calzado que proporcione más amortiguación y absorción del impacto puede disminuir la posibilidad de que se produzcan lesiones relacionadas con el estrés. Aunque, según una evaluación publicada en la revista British Journal of Sports Medicine, siempre que el calzado se sienta cómodo, tendrás una mayor oportunidad de bajar el riesgo de sufrir una lesión.



Más allá del calzado (que, dicho sea de paso, no va a arreglar tu problema de pronación), fortalecer los músculos del pie (prueba las elevaciones del dedo gordo) y trabajar en la movilidad del pie y el tobillo (comienza a pasar el rodillo de espuma por tus pantorrillas) puede al menos moderar el problema, indica Welch.



En el mejor de los casos, con el tiempo tu manera de correr se volverá más neutral. Pero si no sucede —y si no te lesionas con frecuencia— no te preocupes: mantén la calma y sigue adelante, manteniéndote alerta.