El psicólogo deportivo Jim Taylor habla sobre cómo mantener a los niños practicando deporte

Podcast Trained: Cómo motivar correctamente a los jóvenes atletas con el Dr. Jim Taylor
Asesoramiento
No se puede dar ventaja a los niños para llegar al podio, dice el Dr. Jim Taylor, psicólogo del deporte, pero se les puede dar ventaja para la vida.
Trained es nuestro podcast especial, dedicado a divulgar los últimos avances en materia de fitness holístico.
Menos del uno por ciento de los niños se preparan durante la infancia para convertirse en atletas profesionales. Pero el punto de hacer que los niños participen en los deportes no es crear a la siguiente Serena o el próximo LeBron, dice el psicólogo del deporte y experto en crianza Jim Taylor, PhD, sino brindarles las herramientas mentales para ser saludables, felices y tener éxito durante el resto de sus vidas. En este episodio de Trained, el exesquiador alpino se reúne con la anfitriona Jaclyn Byrer para analizar cuáles son los beneficios de practicar deportes durante la infancia y juventud, y comparte consejos sobre cómo los padres pueden hacer que sus hijos participen en ellos, y se mantengan motivados. El secreto, dice, es crear experiencias deportivas positivas y no caer en el "complejo industrial montado en torno al deporte juvenil". Basado en su experiencia como padre de dos hijas deportistas, profundiza en todos los factores que pueden frenar a las niñas en el deporte e identifica las maneras en que cada uno de nosotros podemos ayudar a cerrar esa brecha de género.
"El deporte ayuda a forjar una armadura. Hace que sus metas cambien, que sus actitudes se modifiquen, así como sus percepciones sobre lo que significa ser niña o mujer. Les enseña a ser proactivas y asertivas".
Jim Taylor
PhD, psicólogo del deporte y autor de Raising Young Athletes
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