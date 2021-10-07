El psicólogo deportivo Jim Taylor habla sobre cómo mantener a los niños practicando deporte

Menos del uno por ciento de los niños se preparan durante la infancia para convertirse en atletas profesionales. Pero el punto de hacer que los niños participen en los deportes no es crear a la siguiente Serena o el próximo LeBron, dice el psicólogo del deporte y experto en crianza Jim Taylor, PhD, sino brindarles las herramientas mentales para ser saludables, felices y tener éxito durante el resto de sus vidas. En este episodio de Trained, el exesquiador alpino se reúne con la anfitriona Jaclyn Byrer para analizar cuáles son los beneficios de practicar deportes durante la infancia y juventud, y comparte consejos sobre cómo los padres pueden hacer que sus hijos participen en ellos, y se mantengan motivados. El secreto, dice, es crear experiencias deportivas positivas y no caer en el "complejo industrial montado en torno al deporte juvenil". Basado en su experiencia como padre de dos hijas deportistas, profundiza en todos los factores que pueden frenar a las niñas en el deporte e identifica las maneras en que cada uno de nosotros podemos ayudar a cerrar esa brecha de género.