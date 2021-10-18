Lista para la carretera: Nike Sole 2.0 con la prótesis para correr de Össur
Innovación
Inspirados en soluciones de equipo artesanales de atletas adaptativos, los diseñadores de Nike desarrollan formas para correr con prótesis que cambian vidas. Esta es la última versión.
"Prueba de concepto" es una serie en la que presentamos increíbles innovaciones en el deporte, el bienestar y las capacidades.
Imagina un mundo donde los atletas de clase mundial ensamblaran sus equipos con tijeras y pegamento en sus garajes.
Puede sonar medio loco, pero ese fue el caso de la triatleta adaptativa Sarah Reinertsen, que solía descoser las suelas de los calzados para improvisar una tracción para su prótesis de correr (una prótesis de pierna utilizada para el deporte).
La primera vez que el innovador veterano de Nike y ex entrenador de atletismo Tobie Hatfield vio el arreglo ad hoc de Sarah, su reacción inmediata fue decir: "Podemos hacerlo mejor". El resultado fue la Nike Sole 1.0, un sistema de tracción fácil de cambiar para las prótesis de correr de la marca Össur. Esta suela fue un punto de inflexión para los atletas adaptativos de todo el mundo, y les permitió cambiar las suelas desgastadas por una suela nueva en cuestión de segundos.
Por más revolucionaria que haya sido la versión 1.0, "nunca diseñamos un producto perfecto", comenta Tobie en el video y afirma que cuando se trata de innovación, no existe una línea de meta final. Nueve años atrás, un nuevo equipo de atletas e innovadores tomaron la batuta y llevaron las cosas más allá.
Mira el video para conocer más sobre la historia del origen de la Nike Sole 2.0. Luego continúa leyendo para descubrir desde dónde partió el diseñador líder del proyecto, George Xanthos, para continuar avanzando.
Te presentamos a George, diseñador líder de la Nike Sole 2.0 (1) Fotos de la Nike Sole 1.0 de 2012. (2) Primer prototipo del sistema de pasador nuevo y mejorado de la 2.0 en acción.
Fase 1: Problemas de acoplamiento
Enseñanza: Comienza con empatía y ambición
Después de haber trabajado en avances funcionales como el sistema Nike FlyEase (soluciones para facilitar el calzarse y descalzarse) y Nike Pulse (calzado de alta resistencia para trabajadores de la salud), George está familiarizado con el diseño empático, el proceso de ponerte en el lugar de alguien más para entender mejor su situación.
En el caso de la Nike Sole 2.0, esto significó entrar al estado mental de los usuarios de prótesis para correr. Imagina la solución con pegamento de Sarah que mencionamos anteriormente, acelera hacia el futuro algunos meses y tendrás una chatarra desgastada pegada a tu pie. Es por este motivo que el sistema intercambiable de suela de Nike es tan vital, y es el motivo por el que el equipo estaba decidido a hacer que la versión 2.0 fuera más fácil de acoplar y retirar que antes.
No satisfechos con esto, también pusieron la mira en agregar opciones, porque ¿quién quiere tener solo un calzado? Este es un buen ejemplo: los atletas que deben pasar de la suela para carretera a los clavos para atletismo. "Las prótesis para correr son caras", señala George. "La mayoría de los atletas adaptativos no pueden costear tener una prótesis exclusiva para la competencia". Por eso surge la necesidad de intercambiar suelas en una única prótesis multipropósito.
Las vicisitudes de concebir un nuevo mecanismo de acoplamiento se detallan en el video, pero esa victoria que costó tanto solo representaba el inicio del recorrido para George.
(1) Markus Rehm, atleta paralímpico de salto largo, y George colaborando en la sede de Össur en Islandia. (2) Video en cámara lenta de Markus probando los prototipos. (3) Markus personalizó su prótesis de salto largo con clavos en la parte frontal, tan adelante como fuera posible.
Fase 2: Un innovador y un atleta
Enseñanza: Prepárate para equivocarte
Después de un vuelo nocturno a Reykjavík, George fue directo a la sede de la compañía de prótesis Össur, un socio de mucho tiempo en la iniciativa de suelas de Nike, y se preparó para poner a prueba el resultado de meses de trabajo en el diseño.
Comenzó una sesión de trabajo maratónica con el atleta paralímpico de salto largo, Markus Rehm. En minutos el "plan A" estaba en la basura. Al ver filmaciones en cámara lenta de Markus corriendo y saltando, se dieron cuenta de que el prototipo inicial de George no lograba el contacto correcto con el suelo.
En un esfuerzo por reducir el peso, había acortado el largo de la suela, aparentemente demasiado. "Ya al iniciar, vi que Markus caía en la parte de la prótesis que estaba detrás del área de tracción", dice George. Sin inmutarse, volvieron al taller. "Comenzamos a modificar y ajustar los prototipos para volver a probarlos".
Ese fue tan solo uno de los momentos de concientización que ambos tuvieron durante el curso de un fin de semana altamente productivo. Otras mejoras incluyeron eliminar los tachones de plástico que hacían que los atletas de salto largo se resbalaran, y cambiar los clavos hacia el borde de adelante para generar tracción focalizada.
(1) George descubrió que muy pocos atletas de élite quieren la entresuela (amortiguación entre la prótesis y la almohadilla de clavos). Decían, "la prótesis [ya] es un gran resorte". (2) Según el deporte, los diferentes atletas usan diferentes configuraciones de clavos. (3) La opción de almohadilla de clavos "a la carta" de George cuenta con ranuras de corte premarcadas para alentar la personalización.
Fase 3: Atravesar la tormenta
Enseñanza: Convierte los contratiempos en oportunidades
A continuación, en la sede de Össur, George indagó en sesiones de comentarios trepidantes con más atletas adaptativos de clase mundial.
Cuando acababa de arrancar, se topó con una pared: cuando les preguntó si usarían el sistema intercambiable exclusivo de Nike Sole, el consenso de alrededor de una docena de atletas fue un rotundo NO.
A diferencia de la mayoría de los corredores adaptativos, los que están en la cima tienden a tener acceso a múltiples prótesis, y pueden dedicar una para personalizarla para la competencia. (Eso generalmente significa pegar una placa de clavos sencilla).
Este imprevisto sorpresivo no significaba que todos los esfuerzos hubieran sido en vano. George recuerda que los atletas también "vieron rápidamente el valor del sistema intercambiable para el público general de atletas adaptativos y cómo ellos mismos se hubieran beneficiado si hubieran contado [con él] al inicio de sus carreras atléticas, cuando solo tenían una prótesis para correr".
En lugar de descartar a los atletas de élite como irrelevantes para el proyecto que tenía entre manos, George identificó a un nuevo grupo de usuarios, y uno que representa una gran inspiración.
"Me gusta pensar en [ellos] como corredores de automovilismo", opina George respecto a los corredores virtuosos y sus relaciones con sus prótesis. "Constantemente están ajustando el motor, liberándolo de peso, haciendo modificaciones. Como diseñador, ver algo así es increíble".
Aprovechó la oportunidad para mejorar aún más la placa de clavos "a la carta" para alentar la personalización. De esta manera, los saltadores pueden configurarla de manera diferente que los sprinters y así.
La geometría natural de Islandia inspiró el diseño de la almohadilla de clavos de la Sole 2.0, donde las crestas se elevan para abrazar y sujetar los montículos de los clavos y forman los dientes de tracción secundaria en el borde exterior.
Fase 4: Viaje de inspiración
Enseñanza: La forma puede llevar a la función
Luego de una semana muy ocupada de recabar información técnica con los atletas e ingenieros de Össur, George estaba listo para una estimulación puramente sensorial.
Rentó un auto y se perdió en los paisajes y sonidos únicos de Islandia hasta llegar a la cascada de Svartifoss, una maravilla de la naturaleza a la que George describe como la parte más impactante de su excursión de investigación.
"La forma en que las columnas de basalto se organizan verticalmente, parece un gran órgano de tubos", recuerda George. "El ritmo visual que crean es sobrecogedor. Son geométricas y orgánicas a la vez".
Aplicó esta inspiración a la placa de clavos de la Sole 2.0, no solo un motivo visual agradable, sino como fuente de utilidad práctica, con crestas biseladas que aumentan de manera fluida para proporcionar más material donde se necesita.
(1) Cada protuberancia y cresta de la nueva suela de carretera cumple un propósito. (2) De regreso en la sede de Nike en Oregón, George tiene acceso a menos usuarios para pruebas, pero ¿quién mejor que Sarah, que fue la primera en iniciar al equipo en este recorrido?
Fase 5: Toques finales
Enseñanza: Lo mejor es temporal. ¿Qué viene a continuación?
Con la placa de clavos encaminada de manera sólida, George volcó su atención a la suela para la carretera. Para juntar ideas, volvió a pensar en la primera vez que vio la Nike Sole 1.0 en acción, cuando unos niños la pasaron increíble en un evento de la Fundación de Atletas Desafiados (CAF, por sus siglas en inglés) unos años atrás.
"Ese día, vi a jóvenes atletas adaptativos corriendo en el césped, en la calle, jugando básquetbol y otros deportes", recuerda. "Fue inspirador cómo la combinación de la prótesis de Össur y la suela de Nike liberaron a esos atletas que estaban cargados de energía y optimismo mientras aprendían técnicas en las clínicas CAF para ayudarlos a moverse mejor".
Con el fin de aumentar la versatilidad multideporte y multisuperficie para los atletas que participan en todas las actividades bajo el sol, George nos cuenta que tomó los mejores elementos de tracción del básquetbol y el running (el diseño de espiga y los resaltes) y buscó crear el híbrido perfecto.
El resultado de la combinación se puede ver desde el boceto inicial hasta el producto final incluido arriba. Pero, como cualquier buen innovador, George ya está pensando en las futuras mejoras, que podrían incluir un arsenal completo de opciones de tracción específicas para cada deporte.
"Quizás [haremos] una oferta que sea aún más sólida para las carreras en sendero", medita. "Y tal vez una exclusiva para el básquetbol, para que puedas tener cuatro suelas intercambiables diferentes".
O de hecho, más. Cuando se trata de innovación para atletas adaptativos, el futuro es muy amplio. Tal como lo dice George: "¿Quién sabe lo que es posible?". Una cosa es segura: hará todo lo que esté en sus manos para descubrirlo.
¿Quieres una? Si tú o alguien que conozcas siente curiosidad sobre cómo conseguir una Nike Sole 2.0, visita el sitio web de nuestros amigos de Össur, soluciones protésicas. El sistema de tracción de la Sole 2.0 viene como un estándar en productos seleccionados de Össur.
Video: Azsa West
Texto: Brinkley Fox