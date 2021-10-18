Imagina un mundo donde los atletas de clase mundial ensamblaran sus equipos con tijeras y pegamento en sus garajes.

Puede sonar medio loco, pero ese fue el caso de la triatleta adaptativa Sarah Reinertsen, que solía descoser las suelas de los calzados para improvisar una tracción para su prótesis de correr (una prótesis de pierna utilizada para el deporte).

La primera vez que el innovador veterano de Nike y ex entrenador de atletismo Tobie Hatfield vio el arreglo ad hoc de Sarah, su reacción inmediata fue decir: "Podemos hacerlo mejor". El resultado fue la Nike Sole 1.0, un sistema de tracción fácil de cambiar para las prótesis de correr de la marca Össur. Esta suela fue un punto de inflexión para los atletas adaptativos de todo el mundo, y les permitió cambiar las suelas desgastadas por una suela nueva en cuestión de segundos.

Por más revolucionaria que haya sido la versión 1.0, "nunca diseñamos un producto perfecto", comenta Tobie en el video y afirma que cuando se trata de innovación, no existe una línea de meta final. Nueve años atrás, un nuevo equipo de atletas e innovadores tomaron la batuta y llevaron las cosas más allá.

Mira el video para conocer más sobre la historia del origen de la Nike Sole 2.0. Luego continúa leyendo para descubrir desde dónde partió el diseñador líder del proyecto, George Xanthos, para continuar avanzando.