Press de banca con barra o con mancuerna: ¿alguno es mejor que el otro?

Los press de banco son un ejercicio fundamental que aumenta la fuerza de la parte superior del cuerpo. La ventaja es que esto se puede hacer con distintas herramientas y equipo.

Sin embargo, de todas las modalidades y herramientas disponibles, puede que la barra de pesas y las mancuernas sean las más comunes. Entra al clásico debate: press de banco con mancuernas o barra de pesas, ¿cuál es el más efectivo para la potencia y el entrenamiento de fuerza?

Como en muchas otras cosas, depende bastante del individuo.

"Saber si optar por las mancuernas o la barra de pesas para hacer press de banco depende de algunos factores que incluyen las metas y el nivel de condición física que tengas", dice Albert Matheny, dietista certificado y especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento.

Aquí te decimos cómo saber la opción ideal para ti. Además, obtén consejos de expertos para saber cómo mejorar en los press de banco.