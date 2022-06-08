Nunca pares de desafiar lo establecido: Circa 72

Katz y Hollister habían hecho su trabajo. Sin embargo, la Windrunner no fue aprobada inmediatamente. La chamarra fue la primera colaboración entre la empresa y un experimentado diseñador de ropa deportiva, por lo que la empresa examinó cada aspecto con mucho detalle.



Es difícil creer que la Windrunner era una prenda sin precedentes y controvertida. Pero así fue como sucedió. A lo largo de los años, las líneas de ropa y calzados de Nike han continuado superando los límites de lo que ya existía e inspirando lo nuevo.



La colección Circa 72 presenta exclusivamente piezas que evocan esta historia de probar los límites, prendas básicas inspiradas en el atletismo que recuerdan los primeros colores y estampados de nuestros inicios en Oregón. Los artículos clave como el bra deportivo, la chamarra de entrenamiento y la playera de la línea cuentan con la marca denominativa "Baby teeth", de Geoff Hollister, un vistazo al pasado a las ideas rebeldes que surgieron cuando Nike encontró sus bases.