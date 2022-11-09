Monica Garrison, fundadora de Black Girls Do Bike, nos habla de los beneficios del ciclismo

Podcast Trained: accede al bienestar con Monica Garrison
Asesoramiento
Todos merecen disfrutar de montar una bicicleta. Echa un vistazo y ve cómo la comunidad ha logrado derribar barreras para las mujeres de color.
Trained es nuestro podcast especial, dedicado a divulgar los últimos avances en materia de la condición física holística e integral.
En el 2013, Monica Garrison redescubrió el ciclismo como un medio para gestionar el estrés, mantenerse en forma y pasar tiempo con sus hijos. Lo que obtuvo fueron beneficios físicos y mentales tan poderosos que fundó Black Girls Do Bike (BGDB) ese mismo año. Se trata de una organización que empodera a todas las mujeres para conectarse y experimentar el disfrute del ciclismo. Está especialmente dedicada a abrirle las puertas a mujeres de color y a dar respuesta a las desigualdades sanitarias. Ahora, con más de 100 capítulos, BGDB permite a las mujeres de todo el mundo a desarrollar un profundo sentido de comunidad mediante su pasión por el ciclismo y la retribución. En este episodio, la presentadora Jaclyn Byrer escucha a Monica y a otros miembros inspiradores del BGDB que relatan su experiencia con el grupo y su misión orientada a la democratización del bienestar.
"Creo que el ciclismo se relaciona con muchos aspectos de la vida, pero definitivamente está relacionado con cuidarse a uno mismo, tomar la iniciativa y tratar de recuperar el poder de muchas maneras".
Monica Garrison
Fundadora y Directora Ejecutiva de Black Girls Do Bike
¿Tienes alguna pregunta sobre actitud, movimiento, nutrición, recuperación o sueño? ¿Quieres sugerirnos algún invitado o tema? Envía un correo electrónico a trained@nike.com y Jaclyn verá qué puede hacer.