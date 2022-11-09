Monica Garrison, fundadora de Black Girls Do Bike, nos habla de los beneficios del ciclismo

En el 2013, Monica Garrison redescubrió el ciclismo como un medio para gestionar el estrés, mantenerse en forma y pasar tiempo con sus hijos. Lo que obtuvo fueron beneficios físicos y mentales tan poderosos que fundó Black Girls Do Bike (BGDB) ese mismo año. Se trata de una organización que empodera a todas las mujeres para conectarse y experimentar el disfrute del ciclismo. Está especialmente dedicada a abrirle las puertas a mujeres de color y a dar respuesta a las desigualdades sanitarias. Ahora, con más de 100 capítulos, BGDB permite a las mujeres de todo el mundo a desarrollar un profundo sentido de comunidad mediante su pasión por el ciclismo y la retribución. En este episodio, la presentadora Jaclyn Byrer escucha a Monica y a otros miembros inspiradores del BGDB que relatan su experiencia con el grupo y su misión orientada a la democratización del bienestar.