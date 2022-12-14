Los mejores trajes de baño Nike para niños
Guía de compra
Encuentra un traje de baño para tu pequeño, que sea cómodo, duradero y proteja del sol para que pueda jugar todo el día en la playa o la piscina.
En vísperas del verano o de un viaje a un clima cálido, es momento de asegurarte de que los niños de tu vida tengan trajes de baño que resistan las clases de natación, el campamento o los días largos en la playa. Si tus niños crecen muy rápido, los trajes de baño del año pasado seguramente sean demasiado pequeños.
Cuando busques trajes de baño nuevos para niños esta temporada, revisa las opciones de Nike para niños. Consulta los principales estilos de traje de baño Nike para niñas y niños, que incluyen desde camisetas de natación de manga larga que brindan protección para el sol hasta prácticos trajes de baño tipo short y opciones de una pieza.
Los mejores trajes de baño Nike para niña
1.Traje de baño de una pieza Nike Essential
Si buscas un traje de baño clásico y práctico para que las niñas usen todo el verano, opta por el traje de baño de una pieza Nike Essential. El diseño de espalda deportiva y la cobertura estándar de la parte de abajo crean un ajuste que evita las preocupaciones. Con este modelo, las niñas se sentirán cómodas durante todo tipo de actividades en el agua.
2.Traje de baño de dos piezas Nike Water Dots
Esta opción deportiva de dos piezas cuenta con un top asimétrico y una parte de abajo de tiro alto, ambos con un diseño divertido en colores brillantes y un estampado de puntos. El top de espalda cruzada ofrece comodidad y movilidad, lo que lo convierte en una buena opción para las clases de natación o surf, o para cualquier otra actividad acuática para jóvenes atletas.
3.Midkini Nike Script Logo
Con un top de ajuste ergonómico y tirantes cruzados en la espalda, este traje es una gran elección para las niñas activas. El conjunto de midkini (un estilo que está entre bikini y tankini) cuenta con un top de largo medio y partes de abajo de bikini a juego. Este traje viene en una variedad de colores, todos con un llamativo logotipo tipográfico al frente.
4.Traje de baño legsuit de manga corta con cierre Nike
Para las niñas que aman disfrutar el mar sobre una tabla de surf o bodyboard, el legsuit de manga corta con cierre Nike es la mejor opción. Gracias a la cobertura y el ajuste cómodo, un legsuit es un estilo práctico para los deportes acuáticos. Además, cubre más piel para protegerla mejor del sol (solo asegúrate de aplicar protector solar en cualquier parte de piel expuesta).
5.Camiseta Hydroguard de manga larga Nike Swoosh
Para disfrutar una protección solar adicional, agregar una playera de natación es una buena opción. La camiseta Hydroguard ofrece un factor de protección ultravioleta (UPF) de más de 40 y la tecnología Nike Dri-FIT que absorbe el sudor y la humedad de la piel para mantener el cuerpo fresco y seco.
Los mejores trajes de baño Nike para niño
1.Camiseta Hydroguard de manga larga jaspeada Nike
Para la protección contra los rayos ultravioletas de la parte superior del cuerpo, la camiseta de natación jaspeada Nike Hydroguard presenta mangas largas y proporciona una cobertura tanto dentro como fuera del agua. Está confeccionada con materiales absorbentes de sudor para mantener el cuerpo seco y fresco durante los días de actividad bajo el sol.
2.Shorts de vóleibol Nike Shark Stripe y Nike Sea Friends
Estos trajes de baño tipo short lucen estampados divertidos y coloridos. Brindan un ajuste seguro y a medida con una pretina elástica, un cordón de ajuste interno regulable y ropa interior de malla integrada. Incluso tienen un bolsillo en la parte posterior confeccionado en malla para que los artículos guardados allí se escurran fácilmente. La entrepierna de 20 cm llega justo sobre la rodilla.
3.Camiseta Hydroguard de media manga Nike Heather
Si prefieren mangas más cortas, esta camiseta Hydroguard de media manga con tela UPF 40+ especial para el agua es lo que necesitan. Esta prenda tiene una cinta en la nuca para evitar las rozaduras al nadar o jugar, y la tela suave Nike Dri-FIT gestiona y aleja la humedad de la piel para conseguir un secado rápido.
Texto: Claire Tak