Los mejores leggings de tiro alto Nike para todas las actividades
Guía de compra
Estos leggings Nike envuelven tu cuerpo cómodamente mientras te mueves.
Ponerse un par de leggings que te encanten puede ayudar a brindar comodidad, apoyo y confianza para cualquier actividad. Los estilos de tiro alto permanecen en su sitio y brindan una amplia cobertura que permite que el cuerpo se mueva libremente. Echa un vistazo a lo que debes buscar al comprar un par y encuentra los mejores estilos de leggings de tiro alto de Nike para probar también.
Qué buscar en un par de leggings de tiro alto
1.Largo de los pants
Los leggings de tiro alto de Nike vienen en estilos de largo completo y siete octavos. Si bien el ajuste exacto variará de una persona a otra, los estilos de largo completo están diseñados para llegar cerca del tobillo, mientras que los leggings de siete octavos tienden a llegar a la mitad de la pantorrilla. La elección correcta dependerá de tus preferencias personales de ajuste y de qué tanto quieras cubrir tus piernas.
2.Tela
Cuando busques leggings hechos con telas de alta calidad, asegúrate de someterlos a la prueba de sentadillas. En otras palabras, cuando te pongas los leggings, colócate frente a un espejo y haz una sentadilla profunda o tócate los dedos de los pies y asegúrate de que el material no revele piel ni la ropa interior. Los estilos de Nike, como los leggings Nike Yoga Dri-FIT Luxe Infinalon que no se transparentan, están diseñados para pasar la prueba de sentadillas y están hechos de una mezcla de nylon, spandex y poliéster.
Si piensas usar leggings para hacer ejercicio, busca unos que sean de materiales que absorban el sudor para mantener la piel fresca y seca, como Nike Dri-FIT, que ayuda a que la humedad se evapore rápidamente. Si vas a usarlos en climas fríos, opta por los leggings Nike Therma-FIT, que están diseñados para conservar el calor sin sentirse pesados.
3.Ajuste
Los leggings deben sentirse ajustados y ligeramente comprimidos contra la piel, sin oprimir la cintura ni hacer que resulte incómodo moverse o respirar. Los leggings Nike vienen en estilos desde la talla XS hasta la 3X, además de las tallas de maternidad. Los leggings de maternidad de tiro alto Nike One (M) están diseñados para ser flexibles y para cubrir y sostener el vientre; además, están diseñados para ajustarse cómodamente durante el embarazo.
4.Bolsillos
Si deseas un almacenamiento conveniente para elementos esenciales como un teléfono, llaves o tarjeta, opta por un par de leggings de tiro alto con bolsillos de perfil bajo.
Los mejores leggings de tiro alto Nike según la actividad
Yoga
Los leggings de yoga de tiro alto de Nike, como los de la colección Nike Yoga Luxe, están diseñados para ceñirse al cuerpo con una pretina esculpida que se encuentra justo por encima del ombligo. El diseño sin transparencias te permite hacer flexiones y estiramientos sin preocupaciones. El tejido Nike Infinalon es más fino, ligero e incluso más resistente que los hilos tradicionales de Nike. Esto ofrece una sensación de compresión suave que mantiene la piel seca mientras respiras, te estiras y continúas con una secuencia de poses. Algunos estilos cuentan con un diseño de estribo sobre los pies con una abertura para el talón, lo que puede contribuir a la comodidad y al apoyo durante tu práctica.
Lifestyle
Entrenamiento y gimnasio
Preguntas más frecuentes
¿Cuál debería ser el ajuste de los leggings?
¿Por qué mis leggings de tiro alto se bajan?
¿Qué significa que los leggings sean a prueba de sentadillas?
Redacción: Lindsay Frankel