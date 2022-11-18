Los mejores leggings de tiro alto Nike para todas las actividades

Guía de compra

Estos leggings Nike envuelven tu cuerpo cómodamente mientras te mueves.

Última actualización: 18 de noviembre de 2022
5 minutos de lectura
Los mejores leggings de tiro alto Nike para todas las actividades

Ponerse un par de leggings que te encanten puede ayudar a brindar comodidad, apoyo y confianza para cualquier actividad. Los estilos de tiro alto permanecen en su sitio y brindan una amplia cobertura que permite que el cuerpo se mueva libremente. Echa un vistazo a lo que debes buscar al comprar un par y encuentra los mejores estilos de leggings de tiro alto de Nike para probar también.

Qué buscar en un par de leggings de tiro alto

  1. 1.Largo de los pants

    Los leggings de tiro alto de Nike vienen en estilos de largo completo y siete octavos. Si bien el ajuste exacto variará de una persona a otra, los estilos de largo completo están diseñados para llegar cerca del tobillo, mientras que los leggings de siete octavos tienden a llegar a la mitad de la pantorrilla. La elección correcta dependerá de tus preferencias personales de ajuste y de qué tanto quieras cubrir tus piernas.

  2. 2.Tela

    Cuando busques leggings hechos con telas de alta calidad, asegúrate de someterlos a la prueba de sentadillas. En otras palabras, cuando te pongas los leggings, colócate frente a un espejo y haz una sentadilla profunda o tócate los dedos de los pies y asegúrate de que el material no revele piel ni la ropa interior. Los estilos de Nike, como los leggings Nike Yoga Dri-FIT Luxe Infinalon que no se transparentan, están diseñados para pasar la prueba de sentadillas y están hechos de una mezcla de nylon, spandex y poliéster.

    Si piensas usar leggings para hacer ejercicio, busca unos que sean de materiales que absorban el sudor para mantener la piel fresca y seca, como Nike Dri-FIT, que ayuda a que la humedad se evapore rápidamente. Si vas a usarlos en climas fríos, opta por los leggings Nike Therma-FIT, que están diseñados para conservar el calor sin sentirse pesados.

  3. 3.Ajuste

    Los leggings deben sentirse ajustados y ligeramente comprimidos contra la piel, sin oprimir la cintura ni hacer que resulte incómodo moverse o respirar. Los leggings Nike vienen en estilos desde la talla XS hasta la 3X, además de las tallas de maternidad. Los leggings de maternidad de tiro alto Nike One (M) están diseñados para ser flexibles y para cubrir y sostener el vientre; además, están diseñados para ajustarse cómodamente durante el embarazo.

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  4. 4.Bolsillos

    Si deseas un almacenamiento conveniente para elementos esenciales como un teléfono, llaves o tarjeta, opta por un par de leggings de tiro alto con bolsillos de perfil bajo.

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Los mejores leggings de tiro alto Nike según la actividad

Yoga

Los leggings de yoga de tiro alto de Nike, como los de la colección Nike Yoga Luxe, están diseñados para ceñirse al cuerpo con una pretina esculpida que se encuentra justo por encima del ombligo. El diseño sin transparencias te permite hacer flexiones y estiramientos sin preocupaciones. El tejido Nike Infinalon es más fino, ligero e incluso más resistente que los hilos tradicionales de Nike. Esto ofrece una sensación de compresión suave que mantiene la piel seca mientras respiras, te estiras y continúas con una secuencia de poses. Algunos estilos cuentan con un diseño de estribo sobre los pies con una abertura para el talón, lo que puede contribuir a la comodidad y al apoyo durante tu práctica.

Lifestyle

Para usar todos los días y descansar, opta por un par de leggings Lifestyle de Nike, como los leggings de tiro alto Nike Sportswear Essentials. Están confeccionados con una mezcla de alta calidad de algodón, poliéster y spandex. El diseño moldeado de tiro alto se asienta en las caderas para brindar una comodidad que se adapta al cuerpo, y la pretina elástica proporciona una sensación cómoda y ceñida. Encontrarás estilos que van desde leggings básicos completamente negros hasta colores llamativos, que suelen tener un precio más bajo que los leggings de yoga o de entrenamiento de Nike.

Entrenamiento y gimnasio

Esta amplia colección de leggings incluye estilos versátiles creados para entrenamientos en el gimnasio, como intervalos de alta intensidad, levantamiento de pesas o entrenamiento competitivo. Muchos estilos creados para entrenamientos intensos están diseñados con tejido Nike Dri-FIT para eliminar el sudor. Por ejemplo, los leggings Nike Pro Dri-FIT son elásticos y, al mismo tiempo, se ajustan al cuerpo; además, la pretina alta con elástico Nike Pro mantiene cómodamente el tronco cubierto de forma cómoda mientras te inclinas, estiras y mueves. Algunos estilos usan fibras de poliéster reciclado, que se fabrican a partir de botellas de plástico que se limpian, se trituran en trozos y se transforman en gránulos que después se convierten en un hilo de alta calidad.

Preguntas más frecuentes

¿Cuál debería ser el ajuste de los leggings?
Los leggings deben sentirse ajustados y ligeramente comprimidos contra la piel, sin oprimir la cintura ni hacer que resulte incómodo moverse o respirar. Los leggings Nike vienen en estilos desde la talla XS hasta la 3X, además de las tallas de maternidad. Para obtener más información sobre el tamaño y el ajuste, consulta las tablas de tallas de Nike.
¿Por qué mis leggings de tiro alto se bajan?
Los leggings mal ajustados o aquellos fabricados con telas delgadas de baja calidad pueden tender a caerse o deslizarse hacia abajo a medida que te mueves. Para encontrar un par de leggings que se queden en su lugar, asegúrate de usar la talla correcta. Los leggings deben sentirse ajustados y ligeramente comprimidos contra la piel, sin oprimir la cintura ni hacer que resulte incómodo moverse o respirar. Además, busca telas de alta calidad, como Nike Dri-FIT, y una pretina ajustada y cómoda.
¿Qué significa que los leggings sean a prueba de sentadillas?
Los leggings a prueba de sentadillas son leggings que no se transparentan a medida que se estiran. Para hacer una prueba de sentadillas con un par de leggings, póntelos y haz una sentadilla profunda o toca los dedos de los pies frente al espejo. Mientras te mueves, asegúrate de que el material no se estire demasiado y muestre la piel o la ropa interior a través de la tela.

Redacción: Lindsay Frankel

Publicado originalmente: 5 de mayo de 2022