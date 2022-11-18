Los mejores leggings de tiro alto Nike para todas las actividades

Cuando busques leggings hechos con telas de alta calidad, asegúrate de someterlos a la prueba de sentadillas. En otras palabras, cuando te pongas los leggings, colócate frente a un espejo y haz una sentadilla profunda o tócate los dedos de los pies y asegúrate de que el material no revele piel ni la ropa interior. Los estilos de Nike, como los leggings Nike Yoga Dri-FIT Luxe Infinalon que no se transparentan, están diseñados para pasar la prueba de sentadillas y están hechos de una mezcla de nylon, spandex y poliéster.

Si piensas usar leggings para hacer ejercicio, busca unos que sean de materiales que absorban el sudor para mantener la piel fresca y seca, como Nike Dri-FIT, que ayuda a que la humedad se evapore rápidamente. Si vas a usarlos en climas fríos, opta por los leggings Nike Therma-FIT, que están diseñados para conservar el calor sin sentirse pesados.