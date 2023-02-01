Los siete mejores estilos de abrigos de invierno Nike para niños

Como un par de botas de nieve con tracción o un gorro calentito, una chamarra de invierno duradera y con aislamiento es una prenda básica de cualquier guardarropa infantil. Tanto para los encantadores días de nieve como para los ambientes húmedos y lluviosos, Nike ofrece una variedad de abrigos de invierno juveniles disponibles para diferentes edades y tipos de frío.

Estas chamarras están disponibles en tallas para niños grandes (de siete a quince años), preescolar (de tres a siete años), infantil y bebé. Echa un vistazo a continuación a los mejores abrigos Nike de invierno, desde chamarras acolchadas de relleno sintético hasta capas exteriores resistentes al agua.

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