Los siete mejores estilos de abrigos de invierno Nike para niños
Guía de compra
Desde parkas aislantes y chamarras acolchadas hasta rompevientos elegantes y chamarras para la lluvia, estos abrigos de invierno Nike para los más pequeños están diseñados para proteger en diferentes tipos de tiempo.
Como un par de botas de nieve con tracción o un gorro calentito, una chamarra de invierno duradera y con aislamiento es una prenda básica de cualquier guardarropa infantil. Tanto para los encantadores días de nieve como para los ambientes húmedos y lluviosos, Nike ofrece una variedad de abrigos de invierno juveniles disponibles para diferentes edades y tipos de frío.
Estas chamarras están disponibles en tallas para niños grandes (de siete a quince años), preescolar (de tres a siete años), infantil y bebé. Echa un vistazo a continuación a los mejores abrigos Nike de invierno, desde chamarras acolchadas de relleno sintético hasta capas exteriores resistentes al agua.
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Los mejores abrigos de invierno Nike para niños
1. Chamarras acolchadas Nike para niños
Si buscas una chamarra de invierno para el día a día que les ofrezca calidez mientras juegan al aire libre o van a la escuela, elige una chamarra acolchada. Muchas chamarras acolchadas Nike infantiles contienen un aislamiento con relleno sintético y duradero que seca rápidamente, además de ofrecer una calidez supercómoda de lo más agradable.
Muchos estilos tienen un acabado repelente al agua para evitar que los más pequeños se mojen cuando hay viento o nieva, y la mayoría tienen gorros para mantener la calidez en la cabeza y los brazos.
Además, por si esto fuera poco, las chamarras acolchadas de relleno sintético se pueden lavar a máquina.
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Consejo: Algunas chamarras Nike infantiles tienen una etiqueta en el interior para que los más pequeños escriban su nombre. Además, estas etiquetas tienen varios espacios para que quienes hereden la prenda también puedan escribir su nombre.
2. Parkas Nike para niños
Otro tipo de chamarra versátil para los más pequeños son las parkas largas, sobre todo los modelos Storm-FIT de la colección Nike All Conditions Gear (ACG) con diseño convertible. Esta chamarra tiene una parte de abajo extraíble para que llegue por las rodillas o por las caderas.
Así, cuando haga más frío y haya que abrigarse más, podrán llevar la versión larga del modelo. Los días más cálidos, sin embargo, solo tienen que utilizar el cierre oculto para acortar la prenda y que les llegue por las caderas.
Algunas parkas, como los modelos Nike ACG convertibles, incluyen tecnología Nike Storm-FIT, que protege a los más pequeños contra el viento y la lluvia para mantener la comodidad en condiciones meteorológicas adversas.
3. Chamarras para la lluvia Nike para niños
Para los inviernos de lluvia y aguanieve, quizá no sea necesario que lleven una chamarra de invierno con aislamiento. Puede que lo que necesiten sea una chamarra para la lluvia.
Además de varios modelos diseñados con tecnología Nike Storm-FIT, también encontrarás muchas chamarras Nike para la lluvia con tecnología Nike Dri-FIT incorporada. Esta tela ayuda a evaporar rápidamente la humedad de la superficie del material para ayudarles a mantener la transpirabilidad. Además, el forro de malla de algunos modelos ofrece más transpirabilidad.
Para la mejor protección contra la lluvia, elige tejidos Woven impermeables con costuras selladas para bloquear la humedad.
4. Rompevientos Nike para niños
Cuando haga viento durante las actividades deportivas al aire libre, los paseos en bici o los recreos del cole, equipa a los más pequeños con un rompevientos duradero Nike. Los rompevientos Nike tienen un diseño ligero y amplio para poder combinarlo con suéteres o sudaderas y proteger a los más pequeños del mal tiempo.
La mayoría de los rompevientos Nike infantiles incluyen puños ceñidos y una banda en el dobladillo para ofrecer más seguridad contra el viento. Además, algunos también tienen un acabado repelente al agua.
5. Chalecos Nike para niños
Plantéate elegir un chaleco para que tu pequeño lo lleve debajo de ropa de invierno calentita o encima de camisas de manga larga o sudaderas con gorro. Los días más cálidos, una buena idea es llevar un chaleco como capa exterior única. O, si hace mucho frío, también se lo pueden poner debajo de una chamarra acolchada con más volumen para agregar un toque de calidez.
El chaleco Nike Sportswear con relleno sintético, por ejemplo, es una prenda calentita y cómoda que mantiene la calidez en el torso. Los dos bolsillos grandes en la parte delantera con cierres de solapa les permiten guardar sus cosas mientras se mueven.
6. Chamarras Nike de tejido Fleece para niños
Para los más pequeños que quieren una prenda supersuave y calentita para el invierno, recomendamos la chamarra Nike de tejido Fleece. El suave forro de tejido Fleece hace que estas chamarras sean perfectas para descansar en casa, ir a la escuela cuando las temperaturas son suaves o ponerse debajo de otra chamarra de invierno (como los chalecos) cuando hace mucho frío, como por ejemplo en los viajes de esquí o snowboard a la montaña.
7. Chamarras tipo anorak Nike para niños
Otra chamarra perfecta para combinar con otras prendas son los anoraks infantiles Nike, que bloquean la humedad y el viento sin agregar peso o volumen. El anorak Nike Sportswear, por ejemplo, incluye un diseño de medio cierre y un bolsillo delantero con forro de malla para guardar las cosas con seguridad.
Texto: Julia Sullivan