Mr. YouTube comparte sus movimientos de baile para sentirse bien
Atletas*
El rey del Lite Feet transmite energía positiva
Mr. YouTube nos enseña sus movimientos de Lite Feet en el centro de Los Ángeles.
"Paren todos un segundo", dice, y el estudio de baile se queda en silencio y espera. "¡BOOM! Bien. Aquí vamos, llegó tu muchacho, Mr. YouTube, por supuesto, el único e inigualable del Bronx, Nueva York".
Nadie puede presentar a Mr. YouTube como el propio Mr. YouTube, también conocido como Switzon Haney, o Switz (que se pronuncia como "Swiss" en inglés). El autodidacta y autoproclamado "King of Lite Feet" (rey del Lite Feet), un estilo de baile del que fue pionero en Harlem y el Bronx a inicios de la primera década del 2000, también proclama ser el primer bailarín en hacerse viral en YouTube. De allí su apodo.
"Intento inculcar seguridad en las personas. Reboso confianza".
Está claro que a Mr. YouTube no le falta energía ni confianza en sí mismo, y que tiene mucho por dar. "Es lo que emano. Intento transmitir confianza a los demás", dice, mientras da una clase de Lite Feet en una visita a un estudio del centro de Los Ángeles. "La confianza es la clave".
Esta seguridad en sí mismo es afirmación positiva, no arrogancia. Su carisma empuja a quienes atrae a levantarse y moverse. "A veces ves un baile y puede ser súper genial, pero también puede desanimarte", comenta. "Es posible que pienses que es demasiado difícil. Intento hacer que mi estilo sea muy universal y abierto. Me encanta que la gente lo pruebe".
¿Pero cuál exactamente es su estilo? Lite Feet seguro le resulta familiar a cualquiera que haya usado el metro de Nueva York y escuchado su conocido llamado de "It's showtime! Showtime!" (¡Llegó la hora del espectáculo!) mientras las puertas se cierran.
Incorpora mucho juego de piernas, trucos con sombreros y trucos con calzados, como sacarse un calzado a mitad de la rutina y luego atraparlo con el pie. Los trucos no siempre salen bien, incluso para Mr. YouTube, pero no le importa. No se trata de ser perfecto, se trata de disfrutar la libertad de la autoexpresión sin temor al fracaso. Con eso en mente, quienes bailan Lite Feet se alientan con muchísimos comentarios vocales.
"Transmite buena energía a los demás y la recibirás de regreso".
La actitud mental incansablemente positiva de Mr. YouTube no fue fácil de ganar. "Vengo de la calle... Vengo de un barrio difícil", comenta con cierta seriedad repentina. "Con mucha negatividad por todos lados".
Durante los momentos duros, recurrió al baile como apoyo, para él mismo y para otros. "Siempre usé el baile como mi vía de escape. Siempre que estoy pasando por algo difícil, el baile funciona como una herramienta. El baile fue bueno para mi salud mental y bienestar, así como para la salud física. Es terapéutico. Por eso, ocúpate de tu mente, tu cuerpo y tu espíritu, y transmite buena energía a los demás y la recibirás de regreso".
Es la hora de la siguiente clase de baile y de levantar los ánimos. De pronto, su rostro se ilumina nuevamente. "¡BOOM! Les voy a contar una historia increíble...". Y lo es, pero no es una que podamos repetir, desafortunadamente.
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Video: Aimee Hoffman
Fotografía: Thalia Gochez
Texto: Dan Rookwood
Fecha de publicación: julio de 2021