Más allá del estilo: Lillian Ahenkan (mejor conocida como "@FlexMami") se viste para sí misma

No, cuando estaba en la secundaria pertenecía a la subcultura de la escena. Me vestía de negro, rojo y telas a cuadros hasta que me di cuenta de que las connotaciones de esa subcultura, así como la de los emo no iban conmigo. Era muy emo en lo que se refiere a estilo, pero no en cuanto a estado de ánimo. [Cuando visito a mi familia] en Ghana, se da por sentado que debes usar color. Solo se usa negro para un funeral. Entonces, comencé a sentir que estaba yendo contra lo que conocía y tenía un racismo internalizado sobre el uso de colores porque sentía que me alejaba del grupo y no podría integrarme. El estar inmersa en la cultura [de Ghana], que realmente valora la autoexpresión sin importar cuál sea tu nivel socioeconómico, fue realmente vital y la pieza instrumental para la forma en que ahora exploro los colores y estampados.