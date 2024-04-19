Las mejores chamarras para la lluvia de Nike
Guía de compra
Para relajarte en los días lluviosos o hacer senderismo bajo un aguacero, las mejores chamarras para la lluvia de Nike incluyen estilos plegables, ligeros y transpirables.
No dejes que las inclemencias del tiempo estropeen tus aventuras. Las mejores chamarras para la lluvia resisten la llovizna y los aguaceros, ya que mantienen la comodidad y la transpirabilidad aunque estés al aire libre durante horas. Las chamarras impermeables o resistentes al agua son una necesidad diaria para los desplazamientos diarios, el senderismo o simplemente para sacar a pasear a una mascota. Tanto si buscas la mejor chamarra plegable para ir de camping como si prefieres la mejor chamarra ligera para correr, Nike ofrece diseños para hombre y mujer que puede usar todo el mundo.
La mejor chamarra para la lluvia en general
La mejor chamarra para la lluvia es la que sea cómoda de llevar. No importa lo linda que se vea: si no puede protegerte cómodamente de la lluvia, es inútil. La chamarra Nike Trail Cosmic Peaks es resistente al agua y al viento, y está diseñada con tejido Gore-Tex Infinium, lo que significa que te brinda protección mientras te enfrentas a los elementos. Además, cuenta con un diseño estilizado y plegable para que puedas llevarla contigo en caso de emergencia. Es la mejor chamarra para la lluvia para hombre, pero también es práctica para mujeres. Solo tienes que guardarla en una bolsa cuando salgas de casa y sacarla cuando el cielo se despeje.
La mejor para el uso diario
Nike Sportswear Everything Wovens es la mejor chamarra para la lluvia para las mujeres que buscan una opción lo suficientemente elegante como para incorporarla a sus looks diarios. Cuenta con un detalle ceñido en la cintura y una exclusiva tela de nylon mate con un look arrugado que le da un toque moderno. Los amplios bolsillos con solapa permiten guardar tus artículos imprescindibles sin necesidad de llevar una bolsa. Está disponible en tres colores, para que elijas la que mejor se adapte a tu estilo.
La mejor para el senderismo
Cuando sales a hacer senderismo, necesitas un impermeable que pueda soportar todo lo que la madre naturaleza tenga para ti. El mejor impermeable para hacer senderismo es el Nike ACG Storm-FIT ADV Gore-Tex "Misery Ridge", diseñado con cierre completo, gorro incorporado con visera y bolsillos con cierre para mantener secos todos tus artículos imprescindibles, incluidos los snacks. Esta chamarra para hombre cuenta con un ajuste amplio y está confeccionada con una tela impermeable con membrana de Gore-Tex para agregar más capas cálidas.
La mejor para brindar transpirabilidad
Un aspecto que hay tener en cuenta al llevar una tela impermeable es que, a la vez que mantiene el agua a raya, también es conveniente que salga el sudor. La chamarra de trail running Nike Trail Gore-Tex Infinium tiene en cuenta la transpirabilidad con la adición de una abertura de malla en el centro de la parte posterior para permitir la ventilación, incluso en medio de un aguacero. Es la mejor chamarra ligera para la lluvia cuando la ventilación es esencial. Además, se puede plegar para guardarla hasta el momento en que la necesites. Este modelo está diseñado específicamente para mujeres, pero todo el mundo puede usarla.
La mejor para ofrecer rendimiento
No dejes que un poco de lluvia se interponga en tus entrenamientos: la chamarra para correr Repel Nike Windrunner para hombre es el mejor diseño ligero para la lluvia cuando estás sudando. La tela ultraligera de nylon y poliéster es repelente al agua y bloquea los rayos UV. La chamarra se puede guardar en un bolsillo oculto, y la abertura transpirable mantiene el sudor a raya mientras te mueves.
La mejor para sentir ligereza
La mejor chamarra ligera para la lluvia de uso diario es la Nike Sportswear Essential Repel, confeccionada con fibras de poliéster 100% reciclado. Está diseñada con detalles prácticos como muñequeras elásticas, cordones en el gorro y aberturas para brindar más transpirabilidad. La tela duradera y resistente ofrece un ajuste cómodo y amplio, y una sensación de ligereza en general, por lo que es fácil de poner cuando sales por la puerta en un día nublado.
La mejor por su versatilidad
Hay muchos lugares para moverse, desde el gimnasio hasta el parque o el estudio de yoga. Asegúrate de prepararte para todos ellos. La chamarra versátil con gorro repelente al agua Nike Unlimited es elástica, transpirable y plegable, por lo que es ideal para los días en los que no quieres arriesgarte a que un aguacero repentino te impida desplazarte.
Texto: Aemilia Madden