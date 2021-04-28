Los creativos adolescentes que están cambiando la música y el modelaje

La pareja que está cambiando la música y el modelaje
Cultura
Tom y Deba, ambos de 19 años, están en un viaje para cambiar sus industrias y empoderar a su generación.
Todos unidos: estamos distanciados, pero no desconectados. Hablamos con nuestro
reparto de Lookbook de Holiday 2020 sobre lo que significa estar juntos en este momento.
Deba Hekmat y su pareja, Tom Austin, no tienen tiempo que perder.
Los creativos adolescentes, modelo y músico respectivamente, dicen que el encierro ha sido un momento para tener conversaciones difíciles sobre el racismo y la reforma social, pero también para esforzarse en sus carreras. En el futuro, quieren poder decir que usaron este tiempo para causar un impacto.
"No quiero mirar atrás y darme cuenta de que estuve tres meses sin hacer nada", dice Tom, un rapero de una pequeña ciudad a una hora al norte de Londres que actúa bajo el nombre de Niko B. "Así que he estado en mi habitación tratando de hacer un montón de cosas. Me encanta hacer cosas que no existían hace cinco minutos".
Esas cosas incluyen dos sencillos exitosos que tienen decenas de millones de transmisiones. Mientras tanto, Deba está labrando su propio camino como modelo y activista. Habiéndose unido a una agencia de modelos a través de Instagram, ahora está usando su plataforma en crecimiento para hacer retroceder los estándares de belleza obsoletos en la industria creativa. Originaria de Kurdistán y ahora residente en Londres, mantiene conversaciones regulares en Instagram con sus compañeros sobre los problemas que enfrenta su generación.
"Puede ser muy difícil tener una conversación sobre raza e igualdad, pero es muy importante y es vital", dice Deba. "Siempre he hablado mucho sobre las cosas en las que creo, pero en los últimos meses, las he amplificado a un nivel completamente diferente".
La pareja, que se conectó por primera vez en Instagram y cuyas diversas actividades creativas desafían el encasillamiento y cualquier trayectoria tradicional, nos habla sobre cómo cambiar el mundo requiere ser vulnerable en su apoyo a los demás, y cómo su generación está preparada para el desafío.
"Me encanta hacer cosas que no existían hace cinco minutos".
Tom
Con tantas conexiones en estos tiempos, ustedes dos se conocieron en las redes sociales, ¿verdad?
Tom: Ella tenía una amiga que también era mi amiga. Yo pensaba que era estupenda. Y la seguí, tenía que hacerlo, pero tuve que dejarla de seguir y volver a hacerlo para que me viera. No funcionó, lo intenté entre cinco y diez veces más. Finalmente, respondiste quizás a la undécima vez y ahora aquí estamos.
Deba: Ahora estamos aquí.
Y también es cierto que ambos tienen solo 19 años y, sin embargo, ya están involucrados en tantos proyectos diferentes. ¿Cómo describirían sus trabajos?
Deba: En primer lugar, modelo. Hago modelaje. Pero supongo que en los últimos años en esta industria, logré encontrar mi voz y crear una plataforma en la que abogo por las mujeres jóvenes de color y los jóvenes como yo que pertenecemos a esta industria, con la esperanza de convertirla en un mejor lugar.
Tom: La música es definitivamente lo principal [para mí]. Pero a través de la música, también puedo hacer otras cosas creativas. Por ejemplo, dirigí uno de mis videos musicales. Así que hago la música y también hago toda la cinematografía. Y luego también planeo la producción artística de la portada. Y quizás también diseño una prenda específica para usar en ese video. Cada oportunidad creativa que se presente, la tomo y supero. Lo que sea, música, cinematografía, moda. No me gusta la palabra "moda". Básicamente es ropa, fotografía. En realidad, todo.
Deba, ¿cómo ha sido tu viaje por representar a la mujer de Oriente Medio en la industria creativa?
Deba: Una de las principales razones por las que comencé a hacer todo lo que hacía es porque cuando era pequeña, no veía a nadie en línea que fuera kurda o del Medio Oriente que estuviera haciendo el tipo de trabajo que yo hacía. Y no era solo yo, sino también muchos de mis amigos que no se veían representados. Eso fue realmente desalentador, porque todas somos chicas jóvenes, y las mujeres a las que nos dijeron que aspiráramos a lucir como ellas eran rubias, de ojos azules, esa ideología occidental de la belleza muy tradicional, y eso no existe. Es un concepto tan loco. No tiene ningún sentido.
Debemos permitir más variaciones de belleza en nuestra industria. Y en este momento, siento que nuestra industria se está volviendo un poco más diversa, pero solo en mi lado de las cosas, el modelaje y el casting. El siguiente paso ahora es ver qué podemos hacer en producción. Detrás de escena todavía todo es extremadamente blanco. No seguiremos adelante porque es bueno tener un elenco de 12 modelos negros. Pero, ¿cuál es el punto cuando toda la producción y el equipo detrás de eso es blanco? La representación auténtica no puede ser simplemente performativa. Necesitamos hacerlo justo para absolutamente todos.
¿Cuál ha sido la respuesta a su trabajo para cambiar esas percepciones dentro de sus respectivas industrias, la música y el modelaje?
Tom: Para mí, es muy Marmite, por decirlo así. [Es decir] la gente lo entiende o simplemente no lo entiende. Algunas personas podrían decir: "¿Esto música? Llévenme de vuelta al pasado. ¿Cómo es que consideran esto música hoy?" O hay gente que dice: "Esto es genial. Parece que no hay nada igual". Bueno, pues no hay nada parecido ya disponible. Y algunas personas lo ven como algo positivo y otras lo ven como algo negativo. Todo depende de cómo piensen. Mi música es un buen tema de discusión. Me gusta escuchar los pensamientos de la gente al respecto. Porque dejo que la gente siempre decida por sí misma qué significa mi música para ellos.
Deba: Ha sido muy heterogéneo. Me siguen muchas, muchas chicas jóvenes y me dicen: "Muchas gracias". Creo que es hermoso. Y para mí, esa es literalmente la única razón por la que intento hacer algunos cambios.
Tom: Sí, Deba está obsesionada con esto. Ella siempre solía decirme: "Cuando era más joven, deseaba que hubiera más representación de mí, o de chicas con cabello largo o cejas más gruesas o lo que sea". Y luego me mostraba un comentario o mensaje de una chica que decía: "Siempre me han molestado por mis cejas pobladas y me hiciste sentir que puedo aceptarlas". Y eso es increíble. Deba ha hecho algo por alguien.
Deba: Si puedo hacer que otra chica más se sienta cómoda con su apariencia, para mí es increíble. Y no solo por mi apariencia, sino por mi herencia. Me llamaban terrorista todos los días. Me llamaban gorila o Chewbacca. Me dolía que me llamaran con esos apodos horribles, solo porque tengo un par de pelos de más en el brazo y cosas así. Pero ahora quiero ver a las chicas salir de eso un poco más fuertes.
"Si puedo hacer que otra chica más se sienta cómoda con su apariencia, para mí es increíble."
Deba
"Si estás en línea, también podrías hablar con alguien y tener una conversación valiosa sobre algo, en lugar de solo mirar tu teléfono por siglos y siglos".
Deba
¿Por qué creen que su generación es capaz de conectarse con la gente de una manera tan masiva?
Tom: Supongo que es por el poder de las redes sociales. En el pasado, para que mi papá lograra que 100 personas vieran algo, tenía que imprimir 1.000 carteles, dar vueltas y pegar 1.000 carteles. Para nosotros es distinto, puedo subir una historia, crear un evento, cualquiera puede poner una historia de Instagram o lo que sea. Y como en cinco minutos, 5.000 personas pueden verlo. Sabes a lo que me refiero, ¿no? La cantidad de oportunidades y puertas que se pueden abrir a través de las redes sociales y el cambio que puede ocurrir a través de las redes sociales es una locura.
Deba: Sí. Es una locura. Las redes sociales son raras. Puedes usarlas de la mejor manera, puedes ganar dinero o difundir información o ayudar a otras personas, o puede usarlas para meterte en un agujero profundo que es realmente autodestructivo. Pero se trata de tomar una decisión y decir: "¿Qué hago aquí en mi teléfono? ¿Qué voy a sacar de eso?"
Así que si eso es un cambio alentador, si eso alienta la educación de ti mismo, eso es lo que quiero publicar. No quiero meterme a las redes sociales para actualizarlas interminablemente y sentir lástima por mi apariencia, por cómo me veo o por cuánto dinero tengo o no tengo.
Si estás en línea, también podrías hablar con alguien y tener una conversación valiosa sobre algo, en lugar de solo mirar tu teléfono por siglos y siglos y procesar tanta información.
"La cantidad de oportunidades y puertas que se pueden abrir a través de las redes sociales y el cambio que puede ocurrir a través de las redes sociales es una locura"
Tom
Además de las redes sociales, también parece haber este impulso, esta hambre, especialmente de cambio y de cambiar el status quo, donde sea que esté. La gente está escuchando. ¿Por qué creen que pasa esto?
Deba: Creo que nuestra generación no está extremadamente cansada, pero siento que hasta cierto punto estamos hartos, definitivamente. Y depende de nosotros. Somos la generación que puede comenzar a impulsar el cambio.
Ves a jóvenes blancos tener conversaciones muy, muy locas y duras con sus padres, quienes no están completamente de acuerdo con ellos. Hemos visto tantos videos de chicos hablando con sus padres y discutiendo sobre este tipo de cosas. Pero necesitamos eso, necesitamos sentirnos incómodos.
Siempre he hablado mucho de las cosas en las que creo, especialmente la igualdad y la raza. Pero durante los últimos meses, lo he ampliado a un nivel completamente diferente. Y creo que una de las razones es porque todos estamos encerrados dentro. Entonces, cuando tienes toda esta rabia y enojo acumulados y no tienes adónde ir, tienes que ponerlo en algún lugar.
Por último, además de los millones de personas con las que pueden conectarse todos los días, ¿cómo encuentran apoyo y poder colectivo entre sí?
Tom: Todo lo que hago, se lo muestro enseguida. Valoro mucho su opinión, mucho. Me motiva. Porque cuando haces algo, esperas mostrárselo a alguien, ¿no? Quiero decir, no se trata de que solo lo disfrutes tú.
Deba: Ambos somos muy diferentes; ambos hacemos nuestras propias cosas creativas. Cuando ve que lo hago bien, lo motiva a hacerlo mejor. Siempre que lo veo conseguir un nuevo trabajo, o conseguir esto o aquello, pienso: "Bien hecho. Es realmente genial". Y luego pienso en formas en las que puedo mejorar. Porque siento que es una inspiración. Tom es mi inspiracón. Es maravilloso.
Tom: Me siento halagado.
Reportado: julio 2020