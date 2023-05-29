El mejor equipo de vóleibol que debes añadir a tu lista

10 artículos imprescindibles de vóleibol para agregar a tu bolsa de gimnasio
Guía de compra
Los mejores accesorios y lo último en equipo, calzado y ropa de vóleibol Nike están diseñados para ayudar a los jugadores a subir de nivel en su juego.
Si estás buscando renovar tu equipo de vóleibol o regalarle un nuevo equipo a un jugador, la colección de vóleibol Nike tiene la ropa, el calzado, los accesorios y el equipo ideales para preparar a los jugadores para el éxito.
(¿Nunca jugaste vóleibol? Aquí te dejamos un resumen de todas las posiciones en la cancha de vóleibol para que puedas comenzar).
El equipo más imprescindible para un partido de vóleibol es el balón en sí, pero hay otros elementos de alto rendimiento diseñados para mejorar el juego de un atleta, como las almohadillas para las rodillas y el calzado de vóleibol optimizado para canchas duras.
Echa un vistazo a la mejor lista de equipo de vóleibol Nike para subir tu nivel en cada partido.
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10 elementos imprescindibles de Nike para jugadores de vóleibol
1. Almohadillas para las rodillas
Al bajar de golpe para salvar un balón en una cancha dura, es importante asegurarte de que las rodillas estén protegidas. Las almohadillas para las rodillas de Nike para vóleibol están hechas con espuma de alta densidad de doble capa para amortiguar el impacto y, además, absorben el sudor gracias a su tejido de punto abierto transpirable.
2. Calzado de vóleibol
Tener un cazado adherente es esencial en el vóleibol, ya que le brinda soporte al jugador al girar, bajar de golpe y saltar durante el partido. Los estilos de calzado Nike específicos para vóleibol, como el Nike Zoom HyperAce 2, tienen como característica una estructura en el talón que proporciona mayor estabilidad y una suela de goma que aporta un agarre inmediato y más tracción en la planta del pie.
3. Chanclas
Después de terminar un intenso partido de vóleibol, ponte un par de chanclas para dejar que los pies respiren y se relajen. Las chanclas de Nike cuentan con una amortiguación de espuma con respuesta inmediata para proporcionar una sensación de suavidad que permite la recuperación de los atletas después de una sesión de alto rendimiento.
4. Shorts de vóleibol
Las prendas inferiores compresivas, como los shorts de 8 cm Nike Pro, son una prenda básica de vestuario de vóleibol. Los mejores shorts de Nike para vóleibol proporcionan una sensación de ajuste al cuerpo y ofrecen beneficios de absorción de la humedad y una pretina amplia y elástica que brinda sujeción alrededor del torso.
5. Bras deportivos con sujeción
El vóleibol es una actividad de rápido movimiento y de alta intensidad, por lo que requiere un bra deportivo de sujeción media a alta para las jugadoras que desean minimizar el movimiento de los senos durante el juego.
Para obtener un ajuste cómodo con la sujeción adecuada (además de opciones con y sin almohadillas), consulta la colección de bras Nike Swoosh. También puedes explorar la colección de bras Nike Alpha de alta sujeción, donde encontrarás estilos con correas ajustables gruesas y copas moldeadas.
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6. Camiseta de manga corta o camiseta de tirantes
En el momento más intenso de un partido, una camiseta de manga corta absorbente de sudor ayudará a mantener el cuerpo fresco y seco, para que los jugadores puedan concentrarse en el juego. Aunque, si prefieres menos tela y no quieres que las mangas se interpongan en tu saque, te recomendamos una camiseta de tirantes. Nike ofrece camisetas compresivas y de ajuste suelto, hechas con telas transpirables que se sienten suaves al contacto con la piel.
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7. Maleta de entrenamiento
Para transportar todo el equipo hacia y desde la práctica, una maleta de entrenamiento de lona con mucho espacio de almacenamiento puede ser muy útil para un jugador de vóleibol. Algunos estilos vienen con un compartimento específico para calzado, por lo que puedes guardar el calzado de vóleibol en la maleta una vez que te pongas tus chanclas después de un partido.
8. Accesorios para el cabello
Los lazos, los moños y las bandas elásticas para el cabello de Nike ayudan a mantener el cabello lejos de la cara durante los partidos donde más se suda. Además, para quienes usan uniforme, pero les gusta expresar su estilo en la cancha, un accesorio para el cabello único puede ser una forma divertida de mostrar un poco de su personalidad. Elige accesorios para el cabello entre los varios estilos y estampados que encontrarás en la colección de vóleibol Nike.
9. Lentes de sol
Para los jugadores de vóleibol de playa y al aire libre, es esencial contar con un par de lentes de sol de alta calidad. No solo ayudan a bloquear el resplandor del sol y proteger los ojos, sino que los lentes de sol Nike Sport también están diseñados para mantenerse en su lugar durante todo el partido.
10. Inflador y balón de vóleibol
Nike ofrece balones de vóleibol diseñados para jugar tanto en exteriores como en interiores, cada uno confeccionado con 18 paneles para un giro óptimo. Jugar con un balón de vóleibol desinflado puede no ser divertido, así que asegúrate de tener un inflador a mano para mantenerlo firme y listo para jugar.
Texto: Emily Shiffer