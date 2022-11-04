Siete artículos imprescindibles para completar cualquier atuendo de vóleibol

En el vóleibol es muy importante concentrarse en los movimientos que hace el equipo contrario y seguir el balón. Sin embargo, cuando el sol está en lo alto en una cancha al aire libre, esto puede ser un problema. Los lentes de sol de vóleibol Nike están diseñados para no moverse de la cara de cualquier atleta durante las intensas voleas de ida y vuelta, a la vez que protegen los ojos de quien los utiliza de los rayos del sol.