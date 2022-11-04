Siete artículos imprescindibles para completar cualquier atuendo de vóleibol

Remata y ataca con estilo en estos atuendos de vóleibol Nike
Consejos de estilo
Desde las partes de abajo y de arriba absorbentes de sudor hasta el calzado con tracción, estos atuendos de vóleibol Nike ayudan al atleta a rematar y a servir con confianza.
Para quienes juegan al vóleibol, es indispensable utilizar prendas cómodas y absorbentes de sudor que les permitan rematar, sacar y bloquear con precisión. Desde accesorios para el pelo que apoyan los colores del equipo hasta las partes de abajo de compresión y partes de arriba que tienen la sensación de una segunda piel, completa el atuendo idóneo para el vóleibol con esta guía.
Siete prendas y accesorios Nike para los atuendos de vóleibol
1. Shorts, mallas y leggings de vóleibol Nike
Los shorts de vóleibol, las mallas y los leggings difieren según el tipo de material, el largo de la entrepierna y la altura de la cintura, pero tienen un elemento importante en común: cuentan con un diseño ajustado que no se desplaza ni se enrolla durante el partido. Además, la tecnología absorbente de sudor y la tela transpirable ayudan a que las personas que juegan mantengan la frescura y la comodidad.
2. Tops y playeras de vóleibol Nike
Disponibles en las variedades de manga larga, corta y sin mangas, hay una prenda para la parte superior de vóleibol Nike que se adapta a una gran variedad de preferencias de estilo y comodidad. La playera de entrenamiento Nike Legend, por ejemplo, está hecha con una tela suave y elástica que se mueve naturalmente con el cuerpo de cualquier atleta, incluso cuando se trata de alcanzar los balones en el fondo de la cancha o de bloquear el remate de oponentes en la red.
3. Sudaderas con gorro y sudaderas sin cierre de vóleibol Nike
Mantén la comodidad durante el enfriamiento después del partido utilizando una sudadera con gorro o una sudadera sin cierre de vóleibol Nike . La sudadera con gorro sin cierre Nike de tejido Fleece, que tiene un gráfico de vóleibol cosido al frente, cuenta con un tejido Fleece suave y ligero, un bolsillo de canguro al frente y puños de tela de canalé que aportan comodidad.
4. Calzado de vóleibol Nike
La colección de calzado de vóleibol Nike, como el Nike Zoom HyperAce 2, está diseñada para la tracción y la velocidad en canchas duras. Cuenta con amortiguación con respuesta inmediata para reducir el impacto, así como con speed cage en el talón para mejorar la estabilidad en los movimientos rápidos para alcanzar un balón.
5. Trajes de baño de vóleibol Nike
Cuando se trata de atuendos de vóleibol de playa, es muy importante elegir prendas que se sequen con rapidez. Encuentra partes de abajo como los shorts Nike Swim Hydralock Fusion Cheeky Kick, que proporcionan un ajuste de compresión sin distracciones o tops como el Nike Crossback Bikini Top, que ofrecen una sensación de comodidad y seguridad durante el partido.
6. Gorras, cintas, moños y lazos para el pelo de Nike Vóleibol
Para evitar que el sol impida la visión, para que el sudor no entre en los ojos o para mantener el pelo en su lugar, las gorras, cintas, moños y lazos para el pelo de Nike Vóleibol son una excelente opción. Las cinta para el pelo Nike Dri-FIT, por ejemplo, incluye tecnología Dri-FIT que permite que el sudor se seque con rapidez.
7. Lentes de sol de vóleibol Nike
En el vóleibol es muy importante concentrarse en los movimientos que hace el equipo contrario y seguir el balón. Sin embargo, cuando el sol está en lo alto en una cancha al aire libre, esto puede ser un problema. Los lentes de sol de vóleibol Nike están diseñados para no moverse de la cara de cualquier atleta durante las intensas voleas de ida y vuelta, a la vez que protegen los ojos de quien los utiliza de los rayos del sol.
Texto: Julia Sullivan