La periodista Anna Kessel sobre las mujeres en los deportes y el fitness

Anna Kessel ha estado escribiendo sobre las mujeres en el deporte durante casi dos décadas. Su trabajo, especialmente en lo que respecta al fútbol femenino, ha sido tan impactante que recibió la Excelentísima Orden del Imperio Británico como parte de los honores del nonagésimo cumpleaños de la Reina Isabel II. Muchos consideran que su libro, Eat Sweat Play, es una lectura obligada en el nexo entre feminismo y fitness. En este episodio, Kessel visita a la presentadora Jaclyn Byrer para desglosar la historia del atletismo femenino, nos explica por qué las opiniones sociales son, en gran parte, culpables de las barreras de entrada y nos cuenta cómo todos podemos cumplir nuestro rol en la evolución de la narrativa del lugar de las mujeres en los deportes.