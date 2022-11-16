La periodista Anna Kessel sobre las mujeres en los deportes y el fitness

Podcast Trained: Posicionar a las mujeres en los deportes con Anna Kessel
Asesoramiento
Las mujeres son parte del deporte, y la escritora deportiva y periodista Anna Kessel lo grita para que todo el mundo lo oiga.
Trained es nuestro podcast especial, dedicado a divulgar los últimos avances en materia de la condición física holística e integral.
Anna Kessel ha estado escribiendo sobre las mujeres en el deporte durante casi dos décadas. Su trabajo, especialmente en lo que respecta al fútbol femenino, ha sido tan impactante que recibió la Excelentísima Orden del Imperio Británico como parte de los honores del nonagésimo cumpleaños de la Reina Isabel II. Muchos consideran que su libro, Eat Sweat Play, es una lectura obligada en el nexo entre feminismo y fitness. En este episodio, Kessel visita a la presentadora Jaclyn Byrer para desglosar la historia del atletismo femenino, nos explica por qué las opiniones sociales son, en gran parte, culpables de las barreras de entrada y nos cuenta cómo todos podemos cumplir nuestro rol en la evolución de la narrativa del lugar de las mujeres en los deportes.
"Solo quiero que dejemos de desplazar a las mujeres y las niñas, que les permitamos continuar esa trayectoria de libertad, confianza, exploración y juego. Creo que nos llevará a todos, hombres y mujeres, a un lugar mucho mejor".
Anna Kessel
Escritora deportiva y periodista y autora de Eat Sweat Play
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