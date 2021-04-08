La estrella All-Star de la NBA Jrue Holiday te enseña su estrategia mental defensiva

Vivir el aquí y ahora es poderoso, pero a veces tienes que anticipar. Ese es el equilibrio que ayudó a la estrella de la NBA y base de los Milwaukee Bucks, Jrue Holiday, a convertirse en uno de los mejores jugadores defensivos del partido. Estudia a sus oponentes antes de enfrentarlos para anticiparse a sus movimientos en la cancha y que no les quede más remedio que replantearse su táctica en ese mismo instante. En este episodio de "Trained", el genio de la defensa se sincera con el director sénior de rendimiento de Nike, Ryan Flaherty, y le confía sus estrategias para ganar, en la cancha y como padre. Cuenta cómo usa la derrota como motivación y cómo puede alejarse cada cuando para fortalecer su pasión cada vez más. También comparte por qué cree que la familia y la fe pueden ayudarnos a poner las cosas en perspectiva cuando el marcador no está a nuestro favor.