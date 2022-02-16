Juega fútbol al más alto nivel en los Alpes Suizos  

El equipo amateur FC Gspon, de la Swiss Mountain League, ha jugado aquí desde 1974, en el único pedazo de tierra relativamente llano del pueblo. El pasto no crece a esta altura, así que el césped es artificial. Durante el invierno, cuando la montaña está cubierta por varios metros de nieve, la cancha forma parte de una pista de esquí. En primavera, los jugadores quitan con palas la nieve de la superficie apta para (casi) todos los climas como parte de su entrenamiento de pretemporada. También se encargan de colocar los arcos.