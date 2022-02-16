Juega fútbol al más alto nivel en los Alpes Suizos  

¿Alguna vez has querido jugar fútbol al más alto nivel?
Comunidad
Bienvenidos a la cancha de fútbol a mayor altura de Europa. Cuando el balón va por encima de la valla perimétrica, cae a un abismo de cerca de 2000 metros.
"Lugares de juego" es una serie que muestra los lugares en donde el deporte reúne a las comunidades.
No existen carreteras que te lleven a Gspon. Para llegar a la pequeña aldea suiza sin autos situada a 2000 metros de altura en los Alpes, cerca de la estación de esquí de Zermatt y del emblemático pico del Matterhorn, se toma un teleférico rojo y blanco desde la ciudad de Stalden. En este pueblo alpino, la comunidad no se centra alrededor de las pistas de esquí o del senderismo, sino de una cancha de fútbol: la Ottmar Hitzfeld Gspon Arena, el estadio de fútbol a mayor altura de Europa.
Andy Furrer (izquierda) y Matteo Abgottspon del equipo de fútbol masculino de Gspon mueven el arco antes de un partido.
El equipo amateur FC Gspon, de la Swiss Mountain League, ha jugado aquí desde 1974, en el único pedazo de tierra relativamente llano del pueblo. El pasto no crece a esta altura, así que el césped es artificial. Durante el invierno, cuando la montaña está cubierta por varios metros de nieve, la cancha forma parte de una pista de esquí. En primavera, los jugadores quitan con palas la nieve de la superficie apta para (casi) todos los climas como parte de su entrenamiento de pretemporada. También se encargan de colocar los arcos.
“Gspon es un lugar bastante increíble y pintoresco para jugar fútbol”.
Gary Christian
Gspon tiene un bar, un hotel con restaurante, una iglesia y algunos chalets con techo de piedra esparcidos por la ladera de la montaña como si fueran dados lanzados por la mano de un gigante. Los únicos sonidos que se pueden oír son el suave zumbido del teleférico, el ruido metálico de los cencerros del ganado que pasta y, si te encuentras en Gspon entre mayo y octubre, cuando el pueblo no está cubierto de nieve, un grito inconfundible: "¡Gooooolllll!"
El estadio fue nombrado en honor al exentrenador de la selección suiza y del Bayern de Munich, Ottmar Hitzfeld, alias "Der General", quien fue el invitado de honor en el partido inaugural de la nueva cancha. Situado en medio de la montaña, el estadio posee una terraza natural inclinada para los espectadores que ofrece sin duda la mejor vista en el mundo del fútbol. "Es una cancha que parece infinita mientras se mezcla con la naturaleza", comenta el ex jugador del FC Gspon, Fabian Furrer.
En 2009, lo que había sido un pedazo de tierra y grava fue renovado por completo, con la adición de una barra en el lado de la cancha para las celebraciones después de los partidos.
"Siempre que hay un partido, todo el pueblo viene y ayuda".
Beatrix Abgottspon
David Imboden corre tras un balón que ha sido pateado fuera de la cancha.
Sin embargo, la cancha también tiene sus desventajas: tres muy empinadas, a decir verdad. A pesar de la presencia de una red elevada alrededor del perímetro, cerca de cinco balones por partido (más de 1000 en los últimos 40 años) pasan por encima de ella y caen a cientos de metros, lo que hace que se organice un grupo de búsqueda de montaña después del silbato final. El club gasta una fortuna en balones para partidos.
A pesar de las dificultades para llegar al estadio, no faltan los equipos que hagan el esfuerzo, aunque solo sea por el derecho a decir que han jugado fútbol al "más alto nivel de Europa".
No hay suficiente terreno plano para una cancha de tamaño completo, de modo que los partidos se llevan a cabo en una cancha ligeramente más pequeña, y con reglas ligeramente diferentes: ocho jugadores por equipo en lugar de 11, y sin fuera de juego, lo que hace que los partidos sean más fluidos y frenéticos.
Vista a través de la red del arco de dos jugadores con el balón cerca de la línea
La verdad es que el fútbol que se exhibe en el Mountain Village Euros, el torneo internacional más famoso de Gspon, no es de calidad profesional y los mismos jugadores quizás serían los primeros en admitirlo. Eso es porque los equipos están formados por profesionales de otro tipo: pilotos de helicóptero, instructores de esquí, carniceros, diseñadores web, etc.
Los miembros de la familia Abgottspon animando al equipo.
De los casi 500 habitantes del pueblo, más de 100 están involucrados con el FC Gspon de alguna manera, "ya sea porque juegan, sus hijos juegan o conocen a alguien que juega en el equipo", explica el ex jugador Andy Abgottspon. "Cada vez que hay un partido, todo el pueblo viene y ayuda", agrega su madre, Beatrix.
Desde la izquierda: El entrenador Roland, Hannes Biner, Andy, Cédric Abgottspon, Matteo, Sebastian Furrer, David
Muchos miembros de las mismas familias se han unido al FC Gspon a lo largo de los años. En un memorable partido del Mountain Euros entre Suiza y España, cuando se anunciaba al equipo, más parecía la lista de una familia: "N.° 1, Abgottspon. N.° 2, Abgottspon. N.° 3, Abgottspon". Y luego, por España: "N.° 1, Rodríguez. N.° 2, Rodríguez. N.° 3, Rodríguez".
El padre de Patricia Furrer (a la derecha, en amarillo) fue un miembro fundador del FC Gspon. Patricia ahora juega en el equipo femenino, fundado en 2008, mientras que sus dos hermanos están en el primer equipo masculino.
"Podría decirse que es una cancha interminable que se mezcla con la naturaleza".
Fabian Furrer
Aunque el nivel del fútbol que se juega aquí puede no ser especialmente memorable, la experiencia en sí misma es inolvidable (y, en el caso del equipo visitante, puede dejarlos sin aliento, si no se aclimatan). El aire es fino a esta altura, lo que dificulta la respiración de los visitantes y da a los locales una ventaja a medida que el juego avanza.
"Para los oponentes es más difícil", confirma el defensa del FC Gspon Diego Abgottspon, que ha jugado aquí durante casi 20 años. "Si perdemos 5-0 en el descanso, sabemos que podemos volver y ganar. Somos un equipo sumamente fuerte en nuestra ciudad natal".
Texto: Kieran Dahl
Fotografía: Dominic Nahr
Reportado: septiembre 2020