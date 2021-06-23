Cómo obtener respuestas reales en línea, según la autora Safiya Noble

La verdad está allá afuera, solo que no la encontraremos en 0,03 segundos. Según Safiya Noble, doctora y profesora asociada de estudios de la información en la UCLA, eso es lo que la mayoría de las personas espera en la actualidad. En este episodio de "Trained", la autora de "Algoritmos de la opresión" conversa con el director sénior de rendimiento de Nike Ryan Flaherty sobre cómo las Big Tech y los medios de comunicación publicitarios manipulan los resultados de búsqueda para aumentar sus ganancias y reducir nuestra capacidad de atención, y cómo estos cambios afectan a nuestra sociedad. También comparte que algunos tipos de información no se encuentran en Internet y por qué es tan importante que seamos conscientes de nuestra dieta digital. Es tentador inclinarse por la inteligencia artificial y dejar de lado las conexiones en tiempo real, pero las ideas y conocimientos de Noble nos pueden ayudar a realizar algunos cambios sencillos en nuestros hábitos diarios.