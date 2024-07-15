Nike empodera a las atletas musulmanas con un hiyab deportivo innovador

El hiyab Nike Pro se lanzó en diciembre de 2017.

Se diseñó para solucionar las limitaciones de rendimiento que plantea el uso de hiyabs tradicionales en el deporte.

El diseño fácil de poner y la malla fresca de una sola capa Nike Pro mantienen a las atletas secas y cómodas.

Este producto ligero está disponible en tallas XS/S y M/L.

Para reconocer y empoderar a las atletas musulmanas, Nike presentó su hiyab Nike Pro en diciembre de 2017. Esta nueva prenda innovadora surgió como la respuesta de la empresa a las necesidades de la comunidad que usa hiyab. En resumen, los hiyabs deportivos para mujeres no existían y los tradicionales no eran lo suficientemente buenos para el ámbito atlético.

Ante la falta de opciones, grandes deportistas como Ibtihaj Muhammad, atleta de Nike y campeona de esgrima, se vieron obligadas a improvisar prendas. De hecho, durante toda su carrera atlética, Muhammad, quien ganó una medalla de bronce en Río en 2016 para el equipo de Estados Unidos, tuvo dificultades para encontrar una opción que ofreciera el ajuste adecuado. Así que se ató el hiyab en la espalda, sujetó la parte delantera debajo de la barbilla y metió el material que le sobraba debajo de los tirantes del bra deportivo.

Desafortunadamente, la tela georgette doble se volvía pesada y rígida cuando sudaba. Además de ser incómodo, el hiyab dificultaba tanto la audición que, a veces, la penalizaban por no escuchar llamadas.

Muhammad no fue la única atleta que se enfrentó a las deficiencias de los hiyabs tradicionales en el ámbito del deporte. Los diseñadores de Nike habían recibido comentarios similares de muchas otras. Para nivelar el terreno de juego, los diseñadores de Nike Pro (que crean la ropa interior deportiva, las capas de tela más cercanas a la piel) decidieron crear un prototipo de hiyab deportivo.