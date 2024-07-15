El siguiente salto en innovación de básquetbol: Air Zoom G.T. Cut 2
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Con diseño y tecnología innovadora, los Nike Air Zoom G.T. Cut 2 redefinirán la agilidad en la cancha de básquetbol.
En línea con la cultura de la innovación de Nike, los Air Zoom G.T. Cut 2 se lanzaron en otoño de 2022 y permitió a los jugadores de básquetbol impulsar su juego con un calzado técnicamente evolucionado.
Diseñados con un nuevo patrón de tracción avanzado para ayudar a los jugadores a hacer cortes rápidos y agresivos en la cancha, estos tenis son un testimonio de la búsqueda de Nike de ayudar a los atletas a rendir al máximo.
"Los recursos de prueba de primer nivel del Nike Sport Research Lab nos permiten descubrir nuevos conocimientos sobre el juego e identificar los matices más pequeños relacionados con el rendimiento de los atletas", dice Ross Klein, director creativo sénior de Nike Performance Footwear.
"Esto nos ayuda a hacer evolucionar el calzado Nike para que siempre sea mejor, tanto en el básquetbol como en cualquier otro deporte. La serie G.T. es una invitación a soñar y a superar los límites del potencial humano", dice Klein.
Primero lo primero: ¿qué significa Nike G.T. Cut?
El "GT" del Air Zoom G.T. Cut significa "Greater Than", que encarna la filosofía de Nike de constantemente mejorar y superar los límites del potencial del atleta. Esta serie es un claro indicador del compromiso de Nike con el avance de la tecnología del deporte a través de la innovación.
¿Qué es Zoom G.T. Cut 2?
Una característica tecnológica diseñada para mejorar la agilidad y la velocidad de los jugadores. Estos tenis están diseñados para los jugadores que crean y cierran espacios en un instante para desequilibrar a la defensa. Cuentan con un diseño de tracción innovador y avanzado que consiste en un compuesto de goma dispuesto en un patrón denso tipo limpiaparabrisas con ranuras profundas en la suela. Cuando el jugador aplica fuerza en cada paso, las ranuras se separan y se recuperan al soltarlas, lo que ayuda al jugador a clavarse en la pista para cortar con rapidez. La segunda zona de tracción con protuberancias se extiende por el antepié.
"La serie G.T. está completamente desligada de las formas tradicionales de pensamiento", dice Klein. "El patrón de tracción es uno de esos elementos que se generó a nivel micro en el Nike Sport Research Lab tras estudiar la relación entre el calzado y la cancha. Los equipos fueron capaces de impulsar una nueva innovación que proporciona a los atletas la cantidad adecuada de fricción en la cancha para que puedan cortar más rápido, rotar más rápido y ajustar su juego de pies con mayor precisión".
¿Los G.T. Cut 2 son mejores que el primer modelo?
Totalmente. El nuevo modelo se apoya en los puntos fuertes de su predecesor con importantes mejoras que tienen en cuenta los comentarios de los atletas. La forma refinada del talón ofrece un ajuste más seguro, mientras que la entresuela moldeada reduce el peso sin afectar al rendimiento. La incorporación de una unidad Zoom Air en el talón, inspirada en los comentarios de los jugadores, subraya aún más el compromiso de Nike de escuchar y evolucionar, al igual que la plantilla de espuma React Foam incorporada.
¿Los Air Zoom G.T. Cut 2 se ajustan a la talla habitual?
El ajuste es un poco más pequeño. Para garantizar un ajuste cómodo y seguro desde el primer momento, se recomienda pedir media talla más.
En cuanto a las combinaciones de colores de los Air Zoom G.T. Cut 2, hay dos para hombre y dos para mujer, a un precio minorista de $170 en nike.com y en tiendas minoristas seleccionadas.
Texto: Laura Lajiness Kaupke