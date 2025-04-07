Los Nike ZoomX Vaporfly Next% 4 y los Nike ZoomX Streakfly 2: una mirada a la innovación detrás los tenis de carrera más recientes de la marca

Durante décadas, Nike ha priorizado la innovación y el rendimiento en todos sus productos. En 2016, la marca innovó a lo grande con la presentación de una nueva categoría de tenis para el día de la carrera conocida como "supertenis". Los Nike Vaporfly 4% fueron los pioneros de la categoría, y su objetivo era simple: ayudar a todos, desde maratonistas profesionales hasta runners que competían ocasionalmente, a lograr su mejor marca personal a través de una herramienta para rendir al máximo.

Además de tener una placa de carbono que brinda una superficie rígida para dar impulso a los runners, los supertenis están diseñados con una espuma elástica Nike ZoomX Foam. Esto los hace ligeros y responsivos, con un retorno de energía óptimo para maximizar la velocidad. Durante los últimos nueve años, cada generación de supertenis Nike ha mantenido estas características principales y mejorado la tecnología y el diseño de productos para ofrecer mejores resultados a los runners. En 2025, el equipo de productos de Nike lanzó dos modelos de tenis de carrera avanzados: los Vaporfly 4 y los Streakfly 2.