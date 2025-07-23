Un nuevo estándar de soporte, comodidad y rendimiento: presentamos los Nike Structure 26

Cuando el equipo de diseño de Nike se planteó cómo podría mejorar los Structure 25, identificó la oportunidad de reemplazar la antigua espuma y, en su lugar, usar una de sus mejores plataformas de amortiguación: ReactX. Además de la suavidad que proporciona la espuma, los tenis también tienen una transición del talón a la punta más suave que la de los Structure 25.

"Lo que más me gusta de los Structure 26 es lo cómodos que son sin ser demasiado blandos", dice el atleta de Nike y medallista de oro Cole Hocker. "Tienen una combinación perfecta de comodidad y soporte para ayudarme a superar todo el entrenamiento".

Pero la innovación no termina con la espuma. En el corazón de los Structure 26 se encuentra el sistema de soporte del mediopié de Nike, que proporciona una mayor estabilidad en los momentos cruciales de la zancada de cualquier runner. Esto puede ser particularmente útil si tiendes a la sobrepronación mientras corres, ya que ayuda a crear una plataforma estable para transiciones suaves, sin un control excesivo.

Los Structure 26 incorporan una nueva parte superior de malla y una suela rediseñada para brindar un nivel óptimo de comodidad y rendimiento para runners. El acolchado mejorado de la parte superior le permite adaptarse a diferentes formas de pie sin comprometer el soporte crítico. Los tenis también cuentan con una tracción y una durabilidad excepcionales en zonas de alto impacto.