Un nuevo estándar de soporte, comodidad y rendimiento: presentamos los Nike Structure 26

Presentamos los Nike Structure 26: un nuevo y audaz estándar de soporte, comodidad y rendimiento
Novedades de productos
Los tenis más recientes de la línea Structure brindan un sistema avanzado de soporte que ayuda a los runners a sentir confianza mientras suman kilómetros.
Qué debes saber:
- Sistema de soporte en el mediopié: El sistema de estabilidad más avanzado de Nike hasta la fecha proporciona a los runners más soporte y confianza.
- Amortiguación ReactX: La marca hizo una transición a la entresuela de espuma ReactX Foam suave en los Structure 26.
- Un largo historial de confianza: Los Structure 26 representan la evolución de unos tenis que se crearon hace tres décadas para runners que buscaban estabilidad y transiciones suaves.
Si eres ese tipo de runner que necesita unos tenis diseñados para reducir la tasa de eversión del tobillo, ya están aquí los Nike Structure 26. Ya sea que te enfrentes a carreras rápidas de entrenamiento diario o te prepares para distancias más largas, ahora puedes disfrutar de la estabilidad y la amortiguación que necesitas para concentrarte en lo que amas: correr.
Gracias a las características avanzadas de estabilidad de los tenis y a la entresuela de espuma ReactX Foam, la comunidad de runners tiene una nueva sensación de confianza de que pueden rendir al máximo.
"Nos importan los runners que necesitan soporte", afirma Ashley Campbell, gerente de línea de productos de Nike. "La esencia de los Structure se basa en generar confianza en las personas y aportar constancia. Queremos infundir energía y entusiasmo a un segmento que históricamente se ha percibido como aburrido y rígido".
"La esencia de los Structure se basa en generar confianza en las personas y aportar constancia. Queremos infundir energía y entusiasmo a un segmento que históricamente se ha percibido como aburrido y rígido".
Ashley Campbell
Siempre innovando
Cuando el equipo de diseño de Nike se planteó cómo podría mejorar los Structure 25, identificó la oportunidad de reemplazar la antigua espuma y, en su lugar, usar una de sus mejores plataformas de amortiguación: ReactX. Además de la suavidad que proporciona la espuma, los tenis también tienen una transición del talón a la punta más suave que la de los Structure 25.
"Lo que más me gusta de los Structure 26 es lo cómodos que son sin ser demasiado blandos", dice el atleta de Nike y medallista de oro Cole Hocker. "Tienen una combinación perfecta de comodidad y soporte para ayudarme a superar todo el entrenamiento".
Pero la innovación no termina con la espuma. En el corazón de los Structure 26 se encuentra el sistema de soporte del mediopié de Nike, que proporciona una mayor estabilidad en los momentos cruciales de la zancada de cualquier runner. Esto puede ser particularmente útil si tiendes a la sobrepronación mientras corres, ya que ayuda a crear una plataforma estable para transiciones suaves, sin un control excesivo.
Los Structure 26 incorporan una nueva parte superior de malla y una suela rediseñada para brindar un nivel óptimo de comodidad y rendimiento para runners. El acolchado mejorado de la parte superior le permite adaptarse a diferentes formas de pie sin comprometer el soporte crítico. Los tenis también cuentan con una tracción y una durabilidad excepcionales en zonas de alto impacto.
La clave está en las pruebas
Sin un exhaustivo proceso de pruebas, ninguna de las innovaciones de los Structure 26 habría sido realidad. Gracias a la estrecha colaboración con el Nike Research Lab fue posible validar el nuevo diseño.
En última instancia, el equipo creó unos tenis de correr en pavimento estables y cómodos tanto para atletas de élite como para runners de todos los días, y que además ofrecen seguridad adicional kilómetro tras kilómetro.
La franquicia Structure es una de las tres categorías de Nike en su línea de tenis de correr en pavimento. Representa una evolución en la amortiguación con soporte para mantener una pisada estable, mientras que los Nike Vomero ofrecen la máxima amortiguación para una comodidad inigualable y los Nike Pegasus proporcionan una amortiguación responsiva para ofrecer retorno de energía durante todo el día. Esta línea de tenis de correr proporciona a los atletas la posibilidad de elegir su opción ideal según la pisada amortiguada que prefieran, sin importar la distancia ni el entorno donde corran.
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Preguntas frecuentes
¿Qué hace que los Structure 26 sean diferentes de sus predecesores?
Los Structure 26 cuentan con una de las mejores plataformas de amortiguación de Nike, ReactX. Es la primera vez que esta espuma se usa en unos tenis Nike Structure. También eliminamos la cámara de aire del antepié para ofrecer una pisada más suave. Los materiales de la parte superior también son más suaves y acolchados para una mayor comodidad.
¿Para qué tipos de carreras son más adecuados estos tenis?
Los Structure 26 están diseñados para todo tipo de runners: desde principiantes hasta atletas competitivos. Pero son especialmente adecuados para quienes buscan estabilidad y transiciones suaves, además de soporte adicional. Como tenis de entrenamiento diario, están optimizados para largas distancias y son ideales para runners que no se limitan al soporte tradicional.