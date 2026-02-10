La marca Jordan y Levi's se unen para lanzar sus nuevas propuestas de combinaciones de colores de los Air Jordan 3 y una colección de ropa

La marca Jordan y Levi's se asocian para lanzar una colección de ropa y nuevos estilos de los Air Jordan 3.
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La más reciente colaboración de estos dos íconos rinde homenaje a sus notables contribuciones al estilo, el deporte y la cultura pop.
- La última colaboración de la marca Jordan y Levi's ofrece calzado y ropa que combina la cultura deportiva con el estilo urbano y honra el legado de ambas marcas.
- La colaboración se centra en los Air Jordan 3 reinventados, con cuatro combinaciones de colores únicas que rinden homenaje a distintas comunidades y momentos históricos de la moda, el deporte y la cultura pop.
- La colección de ropa que la acompaña incluye nueve piezas llamativas, desde chamarras hasta jerseys, con elementos de diseño únicos que seguramente evocarán nostalgia.
- Los nuevos estilos de la marca Jordan x Levi's estarán disponibles a partir del 24 de enero de 2026.
La marca Jordan y Levi's se unieron para crear una nueva colección de calzado y ropa. Al combinar deporte y estilo, la colaboración honra la historia compartida de ambas marcas, adoptada por artistas y atletas por igual. Esta colección evoca la nostalgia de los años 90 a través de su reinterpretación de los diseños clásicos, incluidos los Air Jordan 3, y une la historia de Levi's como uno de los primeros líderes en denim con el legado de la marca Jordan en el básquetbol y la moda urbana.
"La marca Jordan y Levi's son más que íconos de la moda y el deporte: son líderes culturales que continuamente establecen el estándar de creatividad y autoexpresión", dice Nico Fearn, gerente general de la marca Jordan.
La colección se centra en una reinvención de los Air Jordan 3 en varios diseños únicos que celebran distintas comunidades y momentos emblemáticos de la historia de ambas marcas: Las cuatro combinaciones de colores incluyen:
- Rigid: un diseño llamativo con paneles de denim índigo premium y un reconocible estampado de elefante negro sobre negro.
- Black: un look monocromático elegante que combina cuero negro granulado, paneles de denim negros y una pieza de talón de denim negro bordada, la primera de su tipo, con la marca Nike Air.
- Year of the Horse: rinde homenaje al calendario lunar con elementos como denim rígido crudo y paneles de pelo de poni premium.
- LA Exclusive: un diseño definido por cuero granulado y detalles en denim azul.
"Reinventar los Air Jordan 3, uno de los estilos más icónicos en la historia de los tenis, a través de la lente de Levi's nos permitió crear algo que celebra la profunda conexión de ambas marcas con tantas subculturas", dice Leo Gamboa, vicepresidente de colaboraciones de Levi's.
El revuelo que rodea a la colección se debe en gran medida a una campaña en la que participaron artistas y atletas legendarios que comparten una conexión única con las marcas. Entre ellos se encuentran el cineasta Spike Lee, quien ayudó a dar vida a la campaña "Button Your Fly" de Levi's a principios de los 90, consolidándola en la cultura popular, y el percusionista Jay Wright, cuyo padre, Larry Wright, apareció en la campaña original.
La colección va más allá del calzado y la ropa, e incluye nueve piezas llamativas y versátiles, entre ellas una playera que reinventa el gráfico original "Button Your Fly", combinando la estética deportiva y urbana con elementos clásicos de ambas marcas y de la cultura deportiva.
Las chamarras incluyen la Pinnacle Varsity Jacket de la marca Jordan x Levi's, un look atrevido para quienes buscan algo más. Confeccionada en lana Melton, cuenta con mangas de cuero, un forro de satén acolchado y un parche que representa a un vaquero montando un toro, un claro guiño al legado de Michael Jordan con los Chicago Bulls.
Otras chamarras incluyen una chaqueta de denim lavado negro con estilo cropped, con un ajuste cuadrado y el logotipo de Wings extragrande en la parte posterior; una chamarra sobrecamisa en denim lavado índigo suave con detalles exclusivos de Levi's de piel de cerdo y trigo dorado; y una cómoda sudadera con gorro de tejido Fleece en color negro con efecto lavado vintage, con cierre bidireccional y estampados que representan a ambas marcas.
Las piezas adicionales de denim incluyen un pantalón vaquero holgado negro inspirado en el estilo Levi's 578 con entrepierna amplia y un short de denim extraamplio con pliegues profundos en color índigo suave con efecto lavado.
La colección también incluye una gorra de denim con bordado de Air Jordan, etiqueta roja en la visera y elementos Nike Air de latón antiguo; un jersey de fútbol cuadrado con estilo cropped, donde contrastan paneles rojos mates y brillantes y una etiqueta deportiva con la marca Nike x Levi's.
"Desde su confección en denim hasta la chamarra universitaria que rinde homenaje al legado de MJ con los Bulls, cada pieza de esta colección refleja la grandeza compartida que une a Levi's y Jordan, una grandeza que se ha adoptado generación tras generación", dice Gamboa.
Los cuatro diseños exclusivos Air Jordan 3 de la marca Jordan x Levi's debutaron a finales de enero de 2026 hasta principios de febrero. La colección se lanza con la combinación de colores Year of the Horse el 24 de enero de 2026 en China, antes de su lanzamiento en Japón y Corea el 30 de enero. Las combinaciones de colores Black y Rigid, así como la colección completa de ropa, se lanzaron exclusivamente en San Francisco el 5 de febrero para el Super Bowl LX, mientras que la combinación de colores LA Exclusive se lanza el 13 de febrero durante el NBA All-Star Weekend en Los Ángeles.
La colección completa se lanzará a nivel mundial el 20 de febrero de 2026, en Levi.com, la aplicación Levi's, SNKRS y tiendas seleccionadas de Levi's y la marca Jordan.