Muévete con confianza y control con los Luka 5 de la marca Jordan

Presentamos los Luka 5: muévete con confianza y control
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Varias mejoras inteligentes elevan a los Luka 5 de la marca Jordan para brindar mayor impulso y estabilidad, junto con una sensación de contacto más cercano con la cancha.
- Los Luka 5 de la marca Jordan, los últimos tenis exclusivos de Luka Dončić, están diseñados para los cambios rápidos y los ataques furtivos.
- Los Luka 5 flexibles pero estables, y ofrecen el equilibrio y el control necesarios para el característico step-back del jugador estrella.
- Las características destacadas de los Luka 5 incluyen una unidad Zoom Strobel de largo completo que ofrece un rebote adicional y una ISOband para tener un control más firme.
- El lanzamiento de los Luka 5 está previsto para el 8 de enero de 2026 en Jordan.com y en tiendas minoristas seleccionadas.
Para los atletas que se atreven a hacer su propio salto con step-back como el de Luka Dončić, la marca Jordan lanza los Luka 5. La última versión son los mismos Luka que adoran los fans, pero con mejoras clave que ayudan a los atletas a imitar los movimientos clave del jugador estrella.
Para ello, se incorporan varias tecnologías adicionales. Incluyen la primera unidad Zoom Strobel de largo completo de la línea Luka para impulsar el pie hacia adelante con mayor potencia. Una ISOband que parece estar perfectamente integrada en los tenis aporta mayor estabilidad y control y permite realizar impulsos desde múltiples ángulos, y la entresuela ultralujosa hecha de espuma Cushlon 3.0 se siente como caminar sobre nubes.
"Trabajar con la marca Jordan en los Luka 5 consistió en crear algo que se adaptara a mi juego y siguiera evolucionando conmigo", afirma Luka. "La unidad Zoom Strobel de largo completo y la ISOband me dan ese impulso y control extra para atacar desde cualquier lugar de la cancha. Cada vez que me los pongo, sé que estoy listo para jugar".
Las nuevas tecnologías de los Luka 5 se combinan con un look y una sensación conocidos, para ofrecer una actualización emocionante.
Al igual que sus predecesores, los Luka 5 ofrecen maniobrabilidad, capacidad de frenado y contacto con la cancha que los jugadores ya conocen. Su diseño de perfil bajo acerca aún más el pie a la cancha, y el patrón de tracción en espiguilla de largo completo con goma HART permite paradas rápidas y precisas.
Además, incorporan la ISOplate de la marca Jordan, una tecnología patentada de la línea Luka diseñada para brindar estabilidad y rigidez torsional, lo que mantiene el pie firme en cada movimiento. Al combinarse con la ISOplate característica de la línea, estas nuevas tecnologías aportan un control completo, lo que convierte a los Luka 5 en el calzado ideal para realizar cambios rápidos e inesperados en todas las direcciones.
En cuanto al estilo, los Luka 5 se lanzan en la combinación de colores Venom, con un verde ilusión llamativo y detalles en negro. Próximamente se lanzarán más combinaciones que rinden homenaje al juego de la estrella de los L.A. Lakers.
Los Jordan Luka 5 estarán disponibles en Jordan.com y en tiendas seleccionadas a partir del 8 de enero de 2026.