Muévete con confianza y control con los Luka 5 de la marca Jordan

"Trabajar con la marca Jordan en los Luka 5 consistió en crear algo que se adaptara a mi juego y siguiera evolucionando conmigo", afirma Luka. "La unidad Zoom Strobel de largo completo y la ISOband me dan ese impulso y control extra para atacar desde cualquier lugar de la cancha. Cada vez que me los pongo, sé que estoy listo para jugar".

Las nuevas tecnologías de los Luka 5 se combinan con un look y una sensación conocidos, para ofrecer una actualización emocionante.

Al igual que sus predecesores, los Luka 5 ofrecen maniobrabilidad, capacidad de frenado y contacto con la cancha que los jugadores ya conocen. Su diseño de perfil bajo acerca aún más el pie a la cancha, y el patrón de tracción en espiguilla de largo completo con goma HART permite paradas rápidas y precisas.