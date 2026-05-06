Nike Mad 90 Pack: expresiones futuristas de los Air Max para celebrar el pasado del futbol
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Los últimos diseños exclusivos de los Air Max 90 están inspirados en cuatro icónicos modelos de tacos de futbol de Nike y en momentos históricos de la cultura del futbol internacional.
- El Mad 90 Pack de Nike incluye cuatro versiones inspiradas en el futbol de los icónicos tenis par el día a día Air Max 90, que rinden homenaje a los tacos de futbol Nike Hypervenom, Mercurial Vapor 2002, Total 90 Laser y Tiempo, así como a las épocas del deporte que representan.
- Cada estilo cuenta con diseños de ropa a juego para crear looks completos inspirados en las comunidades futboleras de todo el mundo.
- Las líneas de calzado y ropa Nike Mad 90 Pack estarán disponibles en todo el mundo en nike.com y en tiendas seleccionadas de Nike a partir del 11 de mayo de 2026. El 21 de mayo de 2026, los diseños se lanzarán en todo el territorio norteamericano.
Fans de los Nike Air Max 90 y de la cultura del futbol: prepárense para unirse. Nike combina ambas pasiones con el lanzamiento del Mad 90 Pack, una colección exclusiva de calzado y ropa que reinventa los populares tenis para el día a día de los años 90, inspirados en los icónicos tacos de futbol de Nike y en los momentos históricos que representan. Es importante aclarar que los tenis del Mad 90 Pack no son tacos de futbol, sino tenis Air Max 90 diseñados para rendir homenaje a épocas importantes de la cultura del futbol.
El Mad 90 Pack incluye cuatro versiones inspiradas en el futbol de los populares Air Max 90, cada una con sus propios diseños de ropa a juego. Cada versión de los Air Max 90 captura la esencia de una época específica del futbol. Los fans pueden revivirla y, al mismo tiempo, estos momentos icónicos llegan a una nueva generación de atletas y aficionados.
A quiénes va dirigido el Mad 90 Pack
El Nike Mad 90 Pack es ideal para distintos tipos de coleccionistas de Air Max. Es ideal para los más fieles que siempre están en busca de estilos exclusivos y emocionantes, así como de lanzamientos limitados. Atrae a los aficionados al futbol que crecieron durante las épocas en las que Hypervenom, Mercurial Vapor 2002, Total 90 Laser o Tiempo vivieron su momento de mayor esplendor. También es perfecto para quienes aman la cultura del futbol y la moda urbana exclusiva.
Detalles de los cuatro diseños de calzado y ropa del Nike Mad 90 Pack
Air Max 90 Hypervenom: los Air Max 90 Hypervenom se inspiran en los Hypervenom originales, unos icónicos tacos de Nike lanzados en 2013 para jugadores que querían dominar el juego. La nueva silueta se inspira tanto en los tacos Hypervenom originales como en los Air Max 90, con un atrevido diseño en naranja y negro, perforaciones en toda la superficie y un gráfico de esqueleto en naranja que resalta sobre el negro, como en el modelo original.
Inspiración de la ropa a juego: los Air Max 90 Hypervenom se combinan prendas inspiradas en Los Ángeles, una ciudad caracterizada por la autoexpresión, la determinación y el poder de la comunidad.
Air Max 90 Mercurial: los Air Max 90 Mercurial se inspiran en los Mercurial Vapor 2002, unos tacos de futbol clásicos que redefinieron la manera en que jugadores y aficionados entendían la velocidad en este deporte. El estilo rediseñado del modelo Air Max 90 presenta líneas fluidas y contrastes de color similares a los de los Mercurial originales. El Swoosh blanco resalta sobre los tenis negros, y la lengüeta negra evoca al modelo original. Además, los detalles en verde militar del modelo original se aprecian en la unidad Air de los tenis. A diferencia de los tacos de futbol en los que se inspira, esta versión incorpora sutiles detalles en naranja.
Inspiración de la ropa a juego: el sportswear a juego celebra el auge global de la cultura coreana.
Air Max 90 Total Laser 90: los Air Max 90 Total Laser 90 se inspiran en los Total 90 Laser, unos tacos de futbol clásicos que representaron el estilo de juego de muchos futbolistas de élite a principios de la década del 2000. Con sus detalles en amarillo brillante y negro, y el Swoosh negro, los Air Max Laser 90 recuerdan a los primeros tacos de la línea Air Max. También se conservan otros elementos, como el icónico gráfico tipo esqueleto del modelo original, visible en esta versión a través de una suela de goma translúcida. La parte superior frontal es completamente negra, igual que el taco que representa, con un look inclinado hacia adelante similar al diseño original. En lugar de la clásica insignia Nike Air en el talón, la marca Total 90 es de color negro. Además, un detalle en rojo detrás de la lengüeta sustituye el forro interior rojo original como elemento de conexión.
Inspiración de la ropa a juego: el amarillo también es un color protagonista en las prendas Total 90, que evocan prendas de futbol Nike de principios de los 2000 y ayudaron a popularizar la cultura del futbol inglés en todo el mundo.
Air Max 90 Tiempo: los Air Max 90 Tiempo recuperan la energía de los primeros Nike Tiempo de 2005. La interpretación moderna de los Air Max 90 incorpora el cuero premium, las costuras, el acolchado en forma de diamante y el forro del cuello característicos de los Tiempo originales, con un diseño contemporáneo que transmite una vibra rebelde. La versión Air Max mantiene la combinación de negro con Swoosh blanco del modelo original, con detalles en verde que aportan un toque sutil.
Inspiración de la ropa a juego: las prendas de sportswear Tiempo a juego rinden homenaje a la cultura del futbol con una estética vanguardista de punk rock chino.
Fechas y lugares de lanzamiento del Nike Mad 90 Pack
El calzado y la ropa Nike del Mad 90 Pack estarán disponibles en todo el mundo en nike.com y en tiendas seleccionadas de Nike a partir del 11 de mayo de 2026, y en todo el territorio norteamericano a partir del 21 de mayo de 2026.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el Nike Mad 90 Pack?
El Nike Mad 90 Pack es una colección que incluye cuatro versiones inspiradas en el futbol de los populares Air Max 90, cada una con sus propios diseños de ropa a juego.
¿Qué tenis incluye el Nike Mad 90 Pack?
El Nike Mad 90 Pack incluye los modelos Hypervenom, Mercurial Vapor 2002, Total 90 Laser y Tiempo, todos lanzamientos exclusivos de Nike Air Max inspirados en los originales.
¿El calzado del Mad 90 Pack son tenis o tacos de futbol?
El calzado del Mad 90 Pack son tenis inspirados en icónicos tacos de futbol y en distintas eras del deporte, pero no se trata de tacos como tal.
¿Cuándo se lanza el Nike Mad 90 Pack?
La ropa y el calzado del Nike Mad 90 Pack estará disponible en todo el mundo a partir del 11 de mayo de 2026, y en todo el territorio norteamericano a partir del 21 de mayo de 2026.
¿Dónde puedo comprar el Nike Mad 90 Pack?
El Nike Mad 90 Pack estará disponible para su compra en nike.com y en tiendas seleccionadas de Nike.