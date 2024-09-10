Guía de tallas de los Nike Blazer

Tabla de tallas de los Nike Blazer
Guía de compra
Todo lo que necesitas saber para elegir la talla adecuada de tus Nike Blazer.
Los Nike Blazer debutaron en 1973, inicialmente como tenis de básquetbol. Ahora es uno de los estilos más icónicos de Nike. El diseño tiene un look sencillo e impecable con estilos high y low, una parte superior de cuero, un logotipo Nike Swoosh de gran tamaño en los costados, una confección duradera y soporte en el tobillo para ser un básico del guardarropa. Estas son nuestras recomendaciones para elegir la talla y el ajuste de los Nike Blazer.
Preguntas frecuentes sobre las tallas de los Nike Blazer
Los Nike Blazer suelen medir media talla menos. Te recomendamos subir media talla de tu talla habitual de Nike. Sin embargo, hay otros factores que determinan si debes subir o bajar la talla habitual de tus tenis Nike.
- Para tener un ajuste ceñido: no cambies tu talla habitual de Nike.
- Para tener un ajuste holgado: sube una talla completa de tu talla normal de Nike para tener más amplitud.
- Para usarlos fácilmente: amarra las agujetas de los Blazer sin apretarlas para ponértelos y quitártelos rápidamente.
¿Qué tal se ajustan los Nike Blazer?
Los Nike Blazer tienen una punta más baja en comparación con los Nike Air Force 1. También son más estrechos, con menos volumen total en el antepié para ofrecer un ajuste más ceñido. Esta diferencia de diseño hace que los Blazer ofrezcan un ajuste más compacto, sencillo y más ceñido, sobre todo en la punta. Para quienes suelen usar el ajuste más amplio de los Air Force 1 o los Dunk, recomendamos subir media talla para los Blazer, así tendrás una comodidad ideal. Considera subir una talla completa si prefieres más espacio en la punta y el antepié.
¿Cuál es mi talla de Nike Blazer?
Si normalmente usas talla 10 en los tenis Nike, considera una talla 10.5 para los Nike Blazer. Si usas talla 9 en los Air Force 1, sube media talla para los Nike Blazer.
Estilo de las agujetas
Para tener un estilo clásico con agujetas y un ajuste seguro y cómodo, lo mejor es subir media talla. Así los tenis estarán seguros sin apretar demasiado durante el movimiento, siempre y cuando no aprietes demasiado las agujetas. Si quieres un ajuste aún más holgado al usar los Nike Blazer, sube una talla completa y siente la comodidad.
Las agujetas anchas benefician a las personas con pies anchos o que necesitan más espacio para sentirse cómodas. Un estilo más holgado de agujetas anchas distribuye la presión de manera uniforme en la parte superior del pie y reduce la tensión. También permite ponérselos fácilmente, sobre todo con el ajuste más estrecho de los Blazer.