Guía de tallas de los Nike Blazer

Para tener un estilo clásico con agujetas y un ajuste seguro y cómodo, lo mejor es subir media talla. Así los tenis estarán seguros sin apretar demasiado durante el movimiento, siempre y cuando no aprietes demasiado las agujetas. Si quieres un ajuste aún más holgado al usar los Nike Blazer, sube una talla completa y siente la comodidad.

Las agujetas anchas benefician a las personas con pies anchos o que necesitan más espacio para sentirse cómodas. Un estilo más holgado de agujetas anchas distribuye la presión de manera uniforme en la parte superior del pie y reduce la tensión. También permite ponérselos fácilmente, sobre todo con el ajuste más estrecho de los Blazer.