Guía oficial de tallas y consejos de los Air Jordan 4
Guía de compra
Esto es lo que debes saber sobre las tallas cuando compres estos Air Jordan Retro atemporales.
Pocos modelos de la cultura de los tenis tienen un estatus icónico como los Air Jordan 4 Retro. Lanzados en 1989, este modelo atemporal ha transcendido sus raíces en el básquetbol para convertirse en un básico del estilo urbano y la moda. Es importante encontrar el ajuste adecuado, especialmente ante las técnicas de confección y los materiales que se usaron para reflejar la época, así como los elementos específicos de diseño. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre tallas para hombre y mujer para asegurarte de que consigues la talla correcta y el mejor ajuste de los Air Jordan 4 Retro.
¿Qué es mi talla de los Jordan 4?
- Los Air Jordan 4 Retro generalmente se ajustan a la talla normal para las formas de pie estándar, pero se recomienda pedir media talla más si tienes el pie ancho.
- Las agujetas sueltas pueden ayudarte a conseguir un ajuste más holgado, sobre todo durante la período para amoldar.
- Para los Air Jordan 4 Retro SB o los Air Jordan 4 Retro "Reimagined", se recomienda la talla habitual tanto para pies estándar como anchos.
Tallas para mujer: la talla habitual, pero con un toque innovador
Para las tallas de mujer, los Air Jordan 4 Retro generalmente se ajustan a la talla habitual, aunque la punta tiende a ser más ajustada que en otros tenis. Si tienes una forma de pie estándar, deberías sentir comodidad con tu talla habitual, pero si tienes los pies anchos o sueles usar tenis más amplios, prueba una media talla más grande. Este ajuste puede marcar la diferencia a la hora de garantizar la comodidad a lo largo del día, especialmente si vas a llevar tus Jordan durante periodos largos de tiempo.
Tallas para hombre: una ligera variación
En tallas para hombre, los Air Jordan 4 Retro también se ajustan a la talla habitual, pero muchas personas sienten que son más estrechos en los metatarsianos del antepié. Si sueles usar una talla C o D, considera comprar media talla más grande para conseguir un poco de espacio adicional. Elegir una talla más grande ayudará a aliviar cualquier molestia, especialmente en la zona del antepié, para que puedas disfrutar plenamente de los Jordan 4 sin restricciones.
Presentamos los Air Jordan 4 Retro SB
Recuerda que los Air Jordan 4 Retro se diseñaron en 1989 y que las técnicas de confección y los materiales reflejan esta época.
Para adaptarse al uso moderno, se hicieron ajustes para el lanzamiento de primavera de 2023 de la versión Air Jordan 4 Retro SB. Las modificaciones del patrón en la versión SB tenían como objetivo crear un ajuste más adaptable, especialmente en la zona del antepié, lo que permite una mayor comodidad durante el uso. Para todas las versiones de los Air Jordan 4 Retro SB, se recomienda la talla habitual.
Consejos para un ajuste cómodo
Si estás buscando formas de conseguir el ajuste perfecto, ten en cuenta estos consejos:
- Agujetas sueltas: una forma eficaz de mejorar la comodidad y que sea más fácil ponerse los tenis es usar las agujetas sueltas. Esto permite una mayor flexibilidad y se adapta a una mayor variedad de formas de pie sin ejercer una presión innecesaria sobre este. Si notas que la punta te queda demasiado ceñida, intenta aflojar las agujetas un poco más de lo normal.
- Plantillas y calcetines: experimentar con diferentes plantillas o calcetines también puede cambiar el ajuste. Los calcetines más finos pueden proporcionar un ajuste más holgado y los más gruesos pueden llenar cualquier espacio adicional para que los tenis se sientan más seguros y ceñidos. Ten en cuenta también tu actividad: si te los pones para una salida informal, quizá te quede mejor un ajuste más holgado.
- Período para amoldar: como muchos modelos clásicos, los Air Jordan 4 Retro pueden necesitar un período para amoldarlos corto. Úsalos en la casa o en salidas cortas para que los materiales se ablanden y se adapten a la forma de tus pies. Esto puede marcar una diferencia significativa en cómo se sienten los tenis con el tiempo.