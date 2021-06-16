La lucha por la justicia social de Jordin Canada y Jrue Holiday mientras vivían en una burbuja

Jrue: Una vez que llegamos... Hace 11 años que estoy en la liga, así que disfruté mi libertad por 11 años. Entrar en la burbuja por dos meses y sentirme restringido fue una sensación rara. Pero había un objetivo final que todos queríamos lograr. No íbamos a estropearlo, así que nos acostumbramos al régimen y a la disciplina. Al principio, pensaba que iba a ser terrible, pero no fue tan malo.



Jordin: Fue algo a lo que tuvimos que acostumbrarnos, como estar en el extranjero y estar aislados durante las primeras dos semanas. Teníamos que estar en nuestras habitaciones, no podíamos juntarnos con las compañeras de equipo, excepto durante las prácticas o reuniones de equipo. No podíamos pasar el rato con otros equipos. Pero a medida que las cosas comenzaron a cambiar, mejoraron. Con el tiempo, soltaron un poco las riendas y nos permitieron pasar tiempo con las compañeras de equipo y con otros equipos.



La mayor parte del tiempo, estábamos en nuestras habitaciones haciendo lo que fuera para mantenernos ocupados. Como mencionaste, nos prepararon para estar en este tipo de situaciones. Sin embargo, fue duro, con mucha fatiga mental por momentos porque estabas en una burbuja tú sola y no podías recibir a nadie para que estuviera cerca de ti. Me preparó mentalmente para ser más fuerte, para mantener el foco y esa mentalidad, para recordar que estaba ahí para jugar al básquetbol. Todo era básquetbol y nada más. La excepción era mirar Netflix todo el tiempo, películas; eso era básicamente todo lo que podía hacer.