Los gemelos indígenas ClearBear y Haatepah hablan sobre su relación con la naturaleza

Abracemos la naturaleza como los ClearBears
Cultura
Respetar el medio ambiente es parte de la cultura indígena de los hermanos ClearBear, y ellos dicen que es algo que todos podemos cultivar.
Todos unidos: estamos distanciados, pero no desconectados. Hablamos con nuestro
reparto de Lookbook de Holiday 2020 sobre lo que significa estar juntos en este momento.
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Para los hermanos gemelos ClearBear y Haatepah, no hay nada que mantenga más unida a las personas que su relación con el medio ambiente y la naturaleza.
"Estamos hechos de los mismos líquidos, metales y minerales que componen todo lo que hay en la Tierra y el universo", dice ClearBear, de 22 años. "Todo eso corre por nuestras venas y forma parte de quienes somos. No podemos olvidarlo".
ClearBear y su pareja Cualia han fundado el Indigenous Alliance Movement, un colectivo creciente que ayuda a las personas a reconectar con sus raíces. Es un viaje que los hermanos compartieron después de ser adoptados cuando eran pequeños y, más tarde, descubrir sus propias raíces y las alianzas tribales de kumiai, pai pai y chichimeca-guamare. Ahora, ambos reivindican sus orígenes indígenas para ayudar a promulgar el cambio y concientizar sobre los problemas que enfrenta tanto su gente como el medio ambiente. Según afirma, estas causas están entrelazadas y afectan a todos.
"Nuestros caminos como pueblos nativos americanos van de la mano con esta tierra, porque formamos parte de ella", dice Haatepah. "Todos somos parte de la tierra".
Los hermanos, que viven en California y hacen música juntos cuando no se dedican al activismo, nos hablaron sobre cómo se mantienen cerca el uno al otro a pesar de la distancia, y cómo todos, en estos momentos, podemos profundizar nuestra conexión con la naturaleza.
Parece que su vínculo es mucho más que fraternal. Descubrir sus raíces e identidades juntos de cierta manera los conectó, al igual que todas las dificultades a las que se enfrentaron al principio. ¿Cómo fue ese viaje para los dos?
ClearBear: Éramos muy pequeños [cuando nos adoptaron], así que no pudimos aprender nada sobre nuestra cultura. Éramos solo unos bebés. Al principio, tenía miedo de quién era, no por la historia de mi familia, sino porque no sabía de qué se trataba. Apenas era consciente de quién era.
[Nuestros padres adoptivos nos dijeron] "Son nativos". Es una forma muy vaga de decirlo. Hay muchísimas culturas, lenguas y tribus diferentes en todo el continente. Es un término con un significado muy amplio.
Pero aun sabiendo tan poco, pudimos averiguar mucho sobre nuestros orígenes. Siempre nos fascinaron la historia y las migraciones nativas, por lo que atamos muchos cabos.
Haatepah: Cuando teníamos ocho o nueve años, sabíamos que éramos nativos americanos, pero no conocíamos a nuestras tribus.
Así que, cuando entramos al bachillerato, fundamos un club nativo americano. Reunimos a todos los estudiantes nativos americanos y nos dedicamos a celebrar eventos para aprender más acerca de nuestra cultura. Como no conocimos a nuestra tribu, aprendíamos cosas sobre las tribus de las tres Américas: Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Desde Alaska hasta Chile y Argentina, investigamos hasta el punto de obsesionarnos.
ClearBear: Sí, vaya si lo hicimos.
Haatepah: Aprendimos de todas las tribus que pudimos hasta que en algún momento pudimos localizar a nuestra familia biológica y por fin pudimos averiguar de qué tribus veníamos.
¿Cómo fue ese momento en el que por fin descubrieron sus identidades como nativos americanos y pudieron decir: "De ahí es de donde venimos, esta es nuestra gente"?
ClearBear: Honestamente, fue como cuando escuchas una canción tan buena que te hace estremecer. Fue algo así como, demonios, esto es increíble, vengo de una raza de gente tan fascinante.
"Dicho sin rodeos, somos ecologistas natos. Siempre hemos sabido trabajar con la tierra".
Haatepah
Además de defender los derechos de los pueblos nativos americanos, ambos buscan sensibilizar sobre el cambio climático y otras cuestiones ambientales. ¿De qué forma sus raíces los han llevado a tomar cartas en el asunto con respecto a estos temas?
Haatepah: Dicho sin rodeos, somos ecologistas natos. Siempre hemos sabido trabajar con la tierra en vez de luchar contra de ella, en un equilibrio perfecto. Por lo tanto, este aspecto ambiental va 100% de la mano con la reivindicación de nuestros orígenes.
ClearBear: Desde un punto de vista occidental, nos centramos más en domesticar y controlar la tierra, y no en trabajar con ella. Cuando se trata de la tierra y los recursos, el ego humano lo tapa todo. Todo lo que no sean nuestros deseos y necesidades se vuelve prescindible.
Lo que nuestros antepasados predicaban y aún predican es el semicultivo: trabajar mano a mano con la tierra. Trabajamos con la tierra de una manera que florezca, podamos alimentarla y ella nos alimente de vuelta.
Todas las culturas, lenguas y sistemas de creencias diferentes comparten una cosa en común, y es formar parte de la naturaleza, ser uno con ella. Reconocer que lo que le haces, ella te lo devolverá más tarde.
"No tienes la responsabilidad de correr con el mundo. Dedica parte de tu tiempo a descansar".
ClearBear
Cada vez más personas dedican su tiempo a disfrutar del aire libre y apreciar más la naturaleza, lo cual es un aspecto inherente de su cultura. ¿Qué opinan sobre esta forma de conexión?
ClearBear: La mayoría nos volvemos locos de estar tanto tiempo encerrados entre cuatro paredes, por lo que buscamos una vía de escape que ralentice las cosas. Al salir, conectas más con la naturaleza, la Tierra, tus antepasados y piensas en quién estuvo aquí antes que tú o en lo bonito que es todo y el poco tiempo que has dedicado a apreciarlo.
El activismo genera mucho estrés y ansiedad. El mejor remedio natural para el estrés, por lo menos para mí, es la naturaleza, sin lugar a dudas. Sé que puede sonar un poco cliché, pero realmente lo es. Después de dar un paseo al aire libre y conectar con la naturaleza, me siento mucho mejor.
En estos momentos, ¿se sienten más conectados el uno con el otro o con la tierra?
ClearBear: Hace poco me compré una autocaravana, así que estoy dando mis primeros pasos en este nuevo mundo sobre ruedas. Por supuesto, mantengo una distancia segura con otras personas y tomo todas las medidas oportunas. He estado yendo a lugares donde puedo apreciar la naturaleza de verdad. En mi opinión, la sociedad va a cien kilómetros por hora y uno de los beneficios de esta cuarentena es tomarse ese segundo para respirar, porque no siempre tenemos la oportunidad de disfrutar del momento.
También hacen música juntos. ¿Qué se siente al compartir esa pasión y compañerismo como hermanos?
Haatepah: Cuando estás con alguien que no es muy cercano a ti o con el que no tienes esa conexión, siempre hay un pensamiento que te ronda la cabeza: "Espero no hacer nada de lo que pueda avergonzarme". En cambio, tu hermano ya te ha visto meter la pata varias veces, y con él también puedes bromear a cada rato…
ClearBear: …Por lo tanto, esa presión desaparece.
Haatepah: Exacto. Y creo que las personas creativas trabajamos mejor cuando no estamos bajo mucha presión.
ClearBear: Cuando tocamos una canción, él sabe exactamente qué tipo de emoción estoy tratando de transmitir al cantar. Y cuando él canta, sé lo que busca. Es como saber lo que el otro piensa y siente.
Haatepah: Sí, nos complementamos muy bien, incluso mejor que la mayoría.
"Estamos hechos de los mismos líquidos, metales y minerales que componen todo lo que hay en la Tierra y el universo. No podemos olvidarlo".
ClearBear
¿Cómo se aplica la idea del poder colectivo a su trabajo, ya sea la sensibilización sobre los derechos de los pueblos nativos americanos o las causas ambientales?
ClearBear: Mucha gente, cuando se vuelve activista, piensa cosas de forma inconsciente, como que quieren volverse unos superactivistas o convertirse en alguien muy importante. Realmente, no se puede hacer nada de esa manera. Tienes que ser humilde y trabajar junto con otras personas para cambiar las cosas. No puedes traer un cambio social sin ayuda. Debes trabajar en conjunto y escuchar a los ancianos. Debes escuchar a las personas que han estado haciendo lo mismo durante mucho tiempo o estarás perdiendo el tiempo.
Haatepah: [Nuestra tribu] se tatuaba recordatorios de que la comunidad debe ir antes que uno mismo. Las mujeres se hacían uno llamado el "1-1-1". Son tres líneas que bajan por la barbilla y significan: "Valoro a mi comunidad, a mi pueblo, a las personas que me apoyan y a las personas que me han mostrado el camino y me han guiado a lo largo de mi vida. Moriría por ellos y los apoyaré dentro de mis posibilidades. Tienes que ganarte el derecho de hacerte ese tatuaje y, para eso, la comunidad debe ir primero.
ClearBear: Además, en muchas culturas nativas el egocentrismo se veía como una enfermedad mental, una actitud que conduce a la avaricia y que podría terminar destruyendo la comunidad a través del ego.
Por último, ¿hay algo de este momento de pausa y reflexión que se llevarán a su vida diaria?
Haatepah: Diría que tratar de ser paciente con uno mismo. Solo somos seres humanos. Tenemos que dedicar tiempo a respirar, a reflexionar sobre uno mismo y, sin dudarlo, a honrar a la Tierra, nuestra Madre. Esto es algo que nos ha mantenido vivos a todos, independientemente de nuestro origen, durante cientos de miles de años.
ClearBear: Y debes dejar de pensar que tienes la responsabilidad de correr con el mundo. Dedica parte de tu tiempo a descansar. El descanso es importante para tu salud y para respetarte a ti mismo. Y solo cuando te respetas a ti mismo puedes ganarte el respeto de los demás.
Reportado: julio 2020