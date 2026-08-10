Cómo ser un buen entrenador para ti mismo según la experta en entrenamiento Margaret Moore

Podcast Trained: Entrena con Margaret Moore
Asesoramiento
Hay que trabajar duro (enfrentar tu lado reprimido, cambiar tu perspectiva) para ver el progreso o ayudar a otros a hacer lo mismo. No te preocupes, la entrenadora Meg te ayudará.
Trained es nuestro podcast especial, dedicado a divulgar los últimos avances en materia del fitness holístico e integral.
Aclaremos algo: los atletas no son los únicos que necesitan a alguien que los guíe. Aunque quizás nunca hayas escuchado esto, Margaret Moore, también conocida como "coach Meg", lleva más de 20 años ayudando a personas de todo tipo a descubrir sus puntos fuertes y a identificar las oportunidades para así maximizar su potencial en el trabajo, en las relaciones y en la vida. La exdirectora de biotecnología fundó la escuela de coaching Wellcoaches en el año 2000 para ayudar a los profesionales del bienestar a atender mejor a sus pacientes. Desde entonces, ha incorporado en su lista de alumnos a líderes, profesionales sanitarios de primera línea y ahora a toda nuestra comunidad. En este episodio, la entrenadora de los entrenadores habla sobre su experiencia con el presentador Ryan Flaherty, director sénior de alto rendimiento de Nike, y aborda el verdadero significado del coaching efectivo y cómo apoyarnos en la duda o en la parte "sombría" de nuestra persona puede revelar patrones que tenemos que cambiar. Además, explica por qué organizar nuestra mente puede prepararnos para un éxito sustentable y cómo conseguirlo. También comparte su historia de fracaso y cómo podemos ser mejores entrenadores para nosotros mismos, los niños, los alumnos o incluso nuestras amistades.
"Si te esfuerzas en despejar tu mente todos los días, como si hicieras la limpieza, finalmente verás las cosas más claras".
Margaret Moore
Fundadora de la escuela de coaching Wellcoaches
¿Tienes alguna pregunta sobre mentalidad, movimiento, nutrición, recuperación o sueño? ¿Quieres sugerirnos a algún invitado o tema? Envía un correo electrónico a trained@nike.com y Flaherty verá qué puede hacer.