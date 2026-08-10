Cómo ser un buen entrenador para ti mismo según la experta en entrenamiento Margaret Moore

Aclaremos algo: los atletas no son los únicos que necesitan a alguien que los guíe. Aunque quizás nunca hayas escuchado esto, Margaret Moore, también conocida como "coach Meg", lleva más de 20 años ayudando a personas de todo tipo a descubrir sus puntos fuertes y a identificar las oportunidades para así maximizar su potencial en el trabajo, en las relaciones y en la vida. La exdirectora de biotecnología fundó la escuela de coaching Wellcoaches en el año 2000 para ayudar a los profesionales del bienestar a atender mejor a sus pacientes. Desde entonces, ha incorporado en su lista de alumnos a líderes, profesionales sanitarios de primera línea y ahora a toda nuestra comunidad. En este episodio, la entrenadora de los entrenadores habla sobre su experiencia con el presentador Ryan Flaherty, director sénior de alto rendimiento de Nike, y aborda el verdadero significado del coaching efectivo y cómo apoyarnos en la duda o en la parte "sombría" de nuestra persona puede revelar patrones que tenemos que cambiar. Además, explica por qué organizar nuestra mente puede prepararnos para un éxito sustentable y cómo conseguirlo. También comparte su historia de fracaso y cómo podemos ser mejores entrenadores para nosotros mismos, los niños, los alumnos o incluso nuestras amistades.